Казахстан вошел в тридцатку лучших стран рейтинга международных олимпиад

В этом году на международной арене нашими школьниками было завоевано 67 золотых, 125 серебряных и 195 бронзовых медалей.

Казахстан вошел в тридцатку лучших стран по рейтингу международных олимпиад в области образования, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на странице Республиканского научно-практического центра "Дарын" в Facebook.

Как отмечается в публикации, пандемия значительно повлияла на сферу образования во всем мире. Образовательные учреждения, школьники и педагоги были вынуждены перестроиться на новый формат обучения.

Республиканский центр "Дарын" во главе с Министерством образования и науки РК провел колоссальную работу по переформатированию интеллектуальных мероприятий центра на онлайн-режим. Были разработаны методические рекомендации по дистанционному обучению специализированных организаций образований, а также инструкции по участию школьников в олимпиадах, конкурсах и других интеллектуальных соревнованиях в онлайн-режиме, - отмечается в посте в Facebook.

В мероприятиях центра было задействовано более одного миллиона детей. Центр провел около 100 мероприятий, 90% которых были организованы в онлайн-формате.

В этом году на международной арене нашими школьниками было завоевано 67 золотых, 125 серебряных и 195 бронзовых медалей. По итогам участия на самых престижных из них, таких как Международные олимпиады по химии (IChO), по математике (IMO), по физике (IPhO), по биологии (IBO), по информатике (IOI), за исключением отмененной международной олимпиады по географии (IGeO) Казахстан вошел в тридцатку лучших в неофициальном командном зачете, тем самым выполняя поручение Первого Президента РК – Елбасы по концепции вхождения Казахстана в число самых развитых государств мира, - рассказал директор Республиканского научно-практического центра "Дарын" Акжол Боранбай.

По его информации, в период пандемии цифровизация дала возможность охвата большего количества детей интеллектуальными мероприятиями, в том числе из отдаленных сел.

К примеру, в этом году Центр запустил онлайн-школу по подготовке к олимпиадам, где учащиеся 5-11 классов имели возможность учиться у самых лучших тренеров и педагогов не выходя из дома. Уроки посетили более чем 12 тысяч детей.

Помимо этого, мы дали возможность участия всем детям в онлайн олимпиадах и интеллектуальных соревнованиях, где каждый мог проверить свои знания не выходя из дома не проходя перед этим поэтапный отбор. Творческие дети также смогли показать свои таланты в онлайн-режиме, а для детей с особыми образовательными потребностями был проведен конкурс "Жизнь без границ", который оставил за собой очень много хороших отзывов, - резюмировал Акжол Боранбай.

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