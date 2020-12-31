Минздрав обновил данные по коронавирусу в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 795 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 30 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 795 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 120
город Алматы - 87
город Шымкент - 5
Акмолинская область - 55
Актюбинская область - 9
Алматинская область - 51
Атырауская область - 116
Восточно-Казахстанская область - 46
Жамбылская область - 15
Западно-Казахстанская область - 30
Карагандинская область - 39
Костанайская область - 58
Кызылординская область - 8
Мангистауская область - 19
Павлодарская область - 72
Северо-Казахстанская область - 59
Туркестанская область - 6
Всего в стране выявлены 154 720 заболевших.
В Казахстане 744 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 87,
в городе Алматы - 148,
в Актюбинской области - 17,
в Алматинской области - 27,
в Атырауской области - 90,
в ВКО - 135,
в ЗКО - 17,
в Карагандинской области - 44,
в Костанайской области - 20,
в Кызылординской области - 9,
в Павлодарской области - 138,
в СКО - 10,
в Туркестанской области - 2.
Всего в стране выздоровели – 142 475 человек от COVID-19.
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