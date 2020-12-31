Минздрав обновил данные по коронавирусу в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 795 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 30 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 795 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 120

город Алматы - 87

город Шымкент - 5

Акмолинская область - 55

Актюбинская область - 9

Алматинская область - 51

Атырауская область - 116

Восточно-Казахстанская область - 46

Жамбылская область - 15

Западно-Казахстанская область - 30

Карагандинская область - 39

Костанайская область - 58

Кызылординская область - 8

Мангистауская область - 19

Павлодарская область - 72

Северо-Казахстанская область - 59

Туркестанская область - 6

Всего в стране выявлены 154 720 заболевших.

В Казахстане 744 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 87,

в городе Алматы - 148,

в Актюбинской области - 17,

в Алматинской области - 27,

в Атырауской области - 90,

в ВКО - 135,

в ЗКО - 17,

в Карагандинской области - 44,

в Костанайской области - 20,

в Кызылординской области - 9,

в Павлодарской области - 138,

в СКО - 10,

в Туркестанской области - 2.

Всего в стране выздоровели – 142 475 человек от COVID-19.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!