На озере Балхаш машина с рыбаками провалилась под лед
Обошлось без жертв.
Фото : 24kz31 декабря 2020, 08:47
Двоих любителей зимней рыбалки спасли на озере Балхаш в Алматинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар24.
Рыбаки провалились под лед на автомобиле. Выбраться самостоятельно не смогли и вызвали спасателей.
К счастью, обошлось без жертв.
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