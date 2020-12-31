На озере Балхаш машина с рыбаками провалилась под лед

Обошлось без жертв.

Двоих любителей зимней рыбалки спасли на озере Балхаш в Алматинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар24.

Рыбаки провалились под лед на автомобиле. Выбраться самостоятельно не смогли и вызвали спасателей.

К счастью, обошлось без жертв.

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