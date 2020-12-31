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За сутки 11 казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии

22 102 человека продолжают получать лечение от КВИ.

Фото : zakon.kz.31 декабря 2020, 08:53

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 31 декабря, сообщает zakon.kz.

На 31 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 102 человека (9 961 КВИ+ и 12 141 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 959 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 143 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 270 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести –48 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 44 пациента.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

С 1 августа зарегистрировано:
Заболевших- 45 723, случаев с летальным исходом - 499, всего выздоровели – 33 083 человека.


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