Шепелев забыл Жанну Фриске
Он показал новое откровенное фото с возлюбленной.
Фото : infox.ru31 декабря 2020, 09:20
После смерти певицы Жанны Фриске ведущий Дмитрий Шепелев обрел счастье с Екатериной Тулуповой, сообщают ДНИ.ру.
С ней он познакомился в детском саду сына Платона.
На фото, опубликованном в "Инстаграм", Дмитрий Шепелев показал, как нежно обнимает Екатерину Тулупову за талию.
Некоторое время шоумен Дмитрий Шепелев скрывал отношения с Екатериной Тулуповой, так как боялся осуждения со стороны общественности. Сейчас же ведущий с радостью делится семейными новостями и подробностями отношений с мачехой Платона. Влюбленные живут вместе и растят детей от предыдущих отношений.
40-летняя певица Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 горда после длительной борьбы с тяжелым диагнозом, который ей поставили в середине 2013 года.
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