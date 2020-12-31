После семейной стрижки муж и жена заразились коронавирусом и умерли
В их смерти винят себя дети.
В Чикаго муж и жена умерли с разницей в десять дней после того, как вся семья заразилась коронавирусом во время стрижки, сообщает zakon.kz.
По информации Lenta.ru, Майк и Кэрол Бруно состояли в браке 59 лет.
20 ноября их дочь-парикмахер Мишель решила сделать своему брату Джо стрижку. Дело проходило у него в квартире, куда подъехала и их мама.
Стоит отметить, что семья соблюдала все меры предосторожности.
Они были в масках во время стрижки и соблюдали социальную дистанцию. Ранее Мишель проходила тест на коронавирус, и он показал отрицательный результат. Перед стрижкой брата она несколько дней находилась на самоизоляции.
Тем не менее вскоре у всех членов семьи появились симптомы заболевания. Кэрол скончалась в больнице. Через десять дней после ее смерти, 23 декабря, умер Майк. Он так и не узнал о смерти жены.
Мы никогда не думали, что такое произойдет с нашей семьей, но оно произошло. Этот вирус очень жесток и не прощает ошибок, — признался Джо.
Теперь он винит себя в смерти родителей.
Джо успокаивает себя тем, что Майк и Кэрол умерли в одно время и не страдали друг без друга.
Я бы отдал все, чтобы вернуть их, но я рад, что теперь они снова вместе, — сказал он.
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