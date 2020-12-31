Как приготовить оливье, чтобы он дольше сохранил свежесть

Еще на стадии приготовления можно позаботиться о том, чтобы новогодние блюда дольше сохранили свежесть.

После новогоднего застолья обычно остается много еды. И есть поверье, что салаты уже нельзя употреблять на следующий день. Так ли это? И как приготовить салат, чтобы его можно было кушать на второй и даже третий день после застолья? Об этом рассказал российский шеф-повар Сергей Синицын, передает zakon.kz.

В интервью радио Sputnik он рассказал, что еще на стадии приготовления можно позаботиться о том, чтобы новогодние блюда дольше сохранили свежесть.

Оливье или другие многокомпонентные салаты можно хранить 2-3 дня. Первое правило – не заправлять их сразу же, делать это исключительно перед подачей. К тому же надо все готовить и держать раздельно: морковь, картофель и все остальное. Смешивать салат нужно также только перед заправкой. Замораживать такие салаты для сохранности не стоит. Домашняя заморозка далека от профессиональной шоковой, поэтому качество салата резко снизится. Можно морозить мясные ингредиенты, например, язык для оливье. Или что-то из рыбы и морепродуктов, те же кальмары, – посоветовал Синицын.

Листья салата не подлежат хранению. Их можно быстро приготовить прямо перед подачей на стол. И соус к ним тоже можно приготовить быстро.

Например, хрустящий салат айсберг. Резать его или рвать руками стоит прямо перед подачей на стол. Не делайте таких салатов много, а столько, сколько можете съесть за праздничным застольем. Кстати, могу поделиться быстрым рецептом заправки "Цезарь" для такого салата: смешать майонез с небольшим количеством пасты мисо, которая продается в магазинах, и этим соусом спокойно можно заправить блюдо с айсбергом, – рассказал Сергей Синицын.

При этом он считает, что есть несколько дней блюда, приготовленные к Новому году – не любить себя. После праздничных застолий Синицын советует устроить разгрузку и есть больше продуктов, которые улучшают метаболизм и помогают очищению организма.

Стоит максимально обратить внимание на большое количество зелени. Она улучшает метаболизм, ее много не бывает. Если налегать на зелень, а не на салаты, то будет очень здорово. Помогут вам также биологические добавки: омега-3, куркума, имбирь, семена чиа, любые знакомые и полезные суперфуды или специи. Они улучшают метаболизм и способствуют детоксикации. А еще для разгрузки вашего организма лучше перейти на бульоны: предпочтительнее из индейки или перепелки", – порекомендовал специалист.

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