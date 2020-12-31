Сагинтаев поблагодарил алматинцев
Благополучия и счастья каждому дому!
Фото : 24.kz31 декабря 2020, 09:44
Бакытжан Сагинтаев поздравил алматинцев с наступающим Новым годом, сообщает zakon.kz.
Провожая уходящий год, мы возлагаем большие надежды на новый. Каждый день 2020-го был наполнен испытаниями на прочность каждого из нас. Мы пересмотрели привычный образ жизни, - написал аким Алматы в Instagram.
По его словам, мы научились жить, учиться и работать в новых условиях новой реальности.
Всем алматинцам говорю "спасибо!" за проявленную сплоченность. Все мы еще раз почувствовали и острее осознали, как важно быть вместе в трудные моменты. Пусть Новый год принесет нам побольше радостных событий. Пусть сбываются искренние добрые пожелания! Пусть будут здоровы дети и родители, бабушки и дедушки! Благополучия и счастья каждому дому! С Новым годом! - отметил он.
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