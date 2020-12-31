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До 43 градусов похолодает в начале января в Казахстане 

Вероятность штормового предупреждения 95-100%.

Фото : pxhere.com31 декабря 2020, 10:26

В нескольких областях Казахстана c 1 января по 4 января объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Алматинской области 2 января ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20-25, на севере области 30 мороза. Вероятность шторма 95-100 .

В Восточно-Казахстанской области Ночью 2-4 января ожидается сильный мороз 32-37, местами 43 градуса. Вероятность штормового предупреждения 95-100%.

На севере Жамбылской области 2 января ожидается сильный мороз 25-30 градусов.

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях ночью 2-3 января ожидается сильный мороз 32-37, местами 42 градуса.

В Восточно-Казахстанской области Ночью 2-4 января ожидается сильный мороз 32-37, местами 43 градусов. Вероятность штормового предупреждения 95-100%.


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