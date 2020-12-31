Генконсул КНР: Китай и Казахстан смогут преодолеть все трудности

2021 год имеет особое значение как для Китая, так и для Казахстана.

Генконсул КНР Гэн Липин рассказала про необычный путь развития китайско-казахстанских отношений, сообщает zakon.kz.

Она отметила, что 3 января будет 29-ю годовщина установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан.

Китай был одной из первых стран, признавших независимость Казахстана и установивших с ним дипломатические отношения. За 29 лет после установления дипотношений китайско-казахстанские отношения прошли необычайный путь развития, от установления добрососедских отношений до развития всестороннего стратегического партнерства, а затем до построения вечного всестороннего стратегического партнерства, шаг за шагом твердо продвигаясь вперед, непрерывно повышая качество и уровень взаимоотношений, тем самым став образцом добрососедства, равноправия и взаимовыгодного сотрудничества между странами. Высокий уровень китайско-казахстанских отношений демонстрирует мудрость лидеров двух стран и отражает искреннее стремление народов двух стран продолжать традиционную дружбу из поколения в поколение, - отменила генконсул.

Уходящему 2020 году суждено оставить неизгладимый след в истории человечества. Распространенная во всем мире пандемия COVID-19 принесла людям немало страданий и невзгод, она также глубоко отразила реальную важность построения сообщества единой судьбы человечества перед лицом глобальных проблем, таких как безопасность общественного здравоохранения.

Столкнувшись с беспрецедентными трудностями, Китай и Казахстан осуществили всестороннее противоэпидемическое сотрудничество, в очередной раз выразительно проявив дух сообщества единой судьбы, где царит взаимная помощь и поддержка, и совместное преодоление всех трудностей. Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обменивались звонками и письмами, и все время держали связь, тем самым дали стратегические ориентиры для развития двусторонних отношений в этот особый период времени. Правительства, регионы, предприятия и гражданское общество двух стран реагировали на борьбу с эпидемией быстро и активно помогали друг другу. Стоит отметить, что граждане двух стран добровольно создавали видео-ролики и сочиняли песни с выражением взаимной поддержки, направляли друг другу наилучшие пожелания, тем самым передавая силу их чистой любви и истинных чувств. Для меня незабываемы те трогательные моменты, когда в начале этого года казахстанские друзья из консульского округа обращались в Генконсульство и пожертвовали китайской стороне деньги и средства для профилактики коронавируса, - добавила Липин.

В сентябре член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И посетил Казахстан с официальным визитом и стал первым министром иностранных дел других стран, посетившим Казахстан с момента вспышки эпидемии COVID-19, что в полной мере отражает высокий уровень политического взаимодоверия между Китаем и Казахстаном, а также вселяет твердую уверенность в деловое сотрудничество между двумя странами на пути совместного преодоления трудностей.

С января по октябрь текущего года товарооборот между двумя странами достиг 18,19 млрд долларов США, показав рост на 2,3% вопреки преобладающим тенденциям. Экспорт сельскохозяйственной продукции из Казахстана в Китай все дальше набирает обороты, более 570 казахстанских предприятий получили разрешение на экспорт своей сельскохозяйственной продукции в Китай, а объем торговли сельхозпродукцией за первые девять месяцев достиг 370 млн долларов США. С января по ноябрь через Казахстан прошло более 9000 составов международных контейнерных поездов Китай-Европа, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем железнодорожных грузовых перевозок достиг 18,06 млн тонн, увеличившись на 27%, превратившись в «стальной караван», стабилизирующий региональную цепочку производства и поставок. Третий Китайско-Казахстанский форум индустриально-инвестиционного сотрудничества был проведен в соответствии с графиком. Ряд строящихся проектов двустороннего сотрудничества преодолели трудности и обеспечили планомерное возобновление работы и производства в строгом соответствии с принятыми в двух странах мерами по профилактике и контролю эпидемий. Казахстан также принял участие в 3-й Международной выставке по импорту в Китае, где площадь его выставочного павильона и количество казахстанских экспонентов заметно увеличились по сравнению с предыдущим периодом, - уточнила Липин

Высококачественная и недорогая сельскохозяйственная продукция из Казахстана пользуется особой популярностью у китайского населения.

Крупнейший в Центральной Азии проект в области ветроэнергетики - Жанатасская ветровая электростанция и солнечная фотоэлектрическая станция в Алматинской области были введены в эксплуатацию и подключены к сети.

Они стали образцовыми проектами развития зеленой энергетики в Казахстане. Стороны также совместно усердно работают над построением “здорового” и “цифрового” Шелкового пути, постоянно укрепляют связь и продвигают сближение душ двух народов, укрепляют сотрудничество на международной арене и вместе закладывают прочную основу для всестороннего двустороннего сотрудничества в постэпидемическую эпоху.

Оглядываясь на уходящий год, мы все больше убеждаемся в том, что в духе единства и сотрудничества Китай и Казахстан смогут преодолеть все трудности и препятствия. Эпидемия коронавируса - это как пробный камень для китайско-казахстанских взаимоотношений. Все очевидные факты доказали, что отношения между двумя странами выдержали все нелегкие испытания, а фундамент отношений вечного всестороннего стратегического партнерства между двумя странами оказался прочным как скала, и никакая сила не в состоянии помешать им двигаться вперед. Мы также считаем, что хотя вторая волна пандемии COVID-19 оказалась еще более сильной, но эпидемия несомненно будет победима окончательно, если народы всего мира сплоченно объединят усилия для реагирования на текущие вызовы, - считает она.

По случаю Нового года Липин передает свои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания всем друзьям различных кругов консульского округа.

2021 год имеет особое значение как для Китая, так и для Казахстана. Китай реализует всестороннее построение среднезажиточного общества, приступит к реализации плана «14-ой пятилетки» и вступит в новый путь всестороннего строительства современного социалистического государства. Казахстан в свою очередь будет отмечать 30-летие Независимости и дальше стремиться к достижению своей стратегической цели - войти в 30-ку наиболее развитых стран мира. Давайте совместно работать, и дальше укреплять сотрудничество, уверенно идти к мечте по собственному пути развития и продолжать создавать лучшее будущее китайско-казахстанских отношений, - заключила генконсул.

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