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Бердымухамедов слепил с внуком снеговика

Они совершили прогулку в предгорьях Копетдага.

Фото : hronikatm.com31 декабря 2020, 10:36

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе с внуком Керимом прогулялся в предгорьях Копетдага, сообщает zakon.kz..

По информации ТДХ, президент с внуком дошли до южной окраины столицы, там Бердымухамедов выполнил спортивные упражнения, а затем они направились в сторону подвесной дороги.

Гурбангулы Бердымухамедов рассказывал внуку истории "о могучей силе природы", а Керим делал фотографии покрытой снегом столицы и предгорий.

Затем президент с внуком слепили снеговика.

Керим стал фотографировать снеговика на память о дне, проведенном на природе. А президент, привыкший все доводить до конца, добавил завершающие штрихи к позитивному образу снеговика, - говорится в сообщении.


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