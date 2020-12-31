Бердымухамедов слепил с внуком снеговика
Они совершили прогулку в предгорьях Копетдага.
Фото : hronikatm.com31 декабря 2020, 10:36
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе с внуком Керимом прогулялся в предгорьях Копетдага, сообщает zakon.kz..
По информации ТДХ, президент с внуком дошли до южной окраины столицы, там Бердымухамедов выполнил спортивные упражнения, а затем они направились в сторону подвесной дороги.
Гурбангулы Бердымухамедов рассказывал внуку истории "о могучей силе природы", а Керим делал фотографии покрытой снегом столицы и предгорий.
Затем президент с внуком слепили снеговика.
Керим стал фотографировать снеговика на память о дне, проведенном на природе. А президент, привыкший все доводить до конца, добавил завершающие штрихи к позитивному образу снеговика, - говорится в сообщении.
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