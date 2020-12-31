Пункт пропуска "Кордай" расширен и реконструирован

Необходимо стремиться к международным стандартам по всем направлениям работы - Атамкулов.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев ознакомились с итогами расширения и реконструкции пункта пропуска "Кордай".

Работа проведена немалая и в довольно сжатые сроки, уложились в один год. Заказчиком выступил КазАвтоЖол, а генеральным подрядчиком – ТОО "ДорСтрой". Главным плюсом реконструкции стоимостью 5,2 миллиарда тенге можно назвать появление индивидуальных досмотровых комплексов "Рапискан", проще говоря, высокотехнологичных сканеров. Всего их девять. Один большой, для сканирования крупногабаритного транспорта, и восемь поменьше, для физических лиц. Расположены они в двух блоках А и Б, соединенных между собой галереей для тех, кто пересекает границу в пешем порядке. Также обустроены специальные санитарные узлы для людей с инвалидностью, проведено благоустройство территории.

Наличие достаточного количество досмотровых комплексов – самое важное при работе пункта пропуска, - отметил глава региона.

Также были расширены до восьми полос в каждую сторону подъездные дороги. В сезон через ПП "Кордай" проходят до 35 тысяч человек, и сотрудники уверены, что система готова к такому потоку.

Необходимо стремиться к международным стандартам по всем направлениям работы. Предлагаю привлечь инвестора и построить на месте автостоянки современный логистический центр. На цокольном этаже можно было бы разместить автостоянку, на первом – зал ожидания, на втором – кафе, обменные пункты валюты, магазины по продаже сувениров и так далее, - выступил с инициативой министр Б. Атамкулов.

Бердибеку Сапарбаеву предложение понравилось, работа в данном направлении будет начата.

Во время знакомства с обновленным пунктом пропуска были заслушаны отчеты о ходе строительства автодороги Мерке-Шу-Бурылбайтал. По словам представителя китайской компании "China Xinxing Cjrporation Group", свой участок протяженностью 95 километров они завершат в будущем году. Для повышения темпов работ дорожники намерены включить в работу еще один асфальтобетонный завод.

Бейбут Атамкулов призвал особенное внимание уделить строительству 11 мостов и путепровода.

Также о ходе строительно-дорожных работ доложил другой подрядчик – ТОО "АБК-Автодор НС", в ведении которого 167 километров трассы.

Аким области настоятельно рекомендовал компаниям оказывать регулярную помощь местным жителям, в первую очередь из социально-уязвимых слоев населения. Что касается строительства дороги, она должна быть полностью освещена и иметь необходимое количество скотопрогонов.

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