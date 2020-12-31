Названо самое популярное в 2020 году фото в Instagram

На черно-белом снимке Роналду вместе с Марадоной, умершим 25 ноября.

Названо самое популярное в 2020-м году фото в Instagram, передает zakon.kz.

Им стал снимок футболиста Криштиану Роналду с Диего Марадоной, опубликованный в ноябре, пишет Lenta.

На черно-белом снимке Роналду вместе с Марадоной, умершим 25 ноября. В описании к посту футболист поделился своими чувствами в связи с уходом известнейшего спортсмена. Фото набрало 19,5 млн лайков.

Также в тройку самых популярных вошли фотографии, связанные с трагическими событиями. Пост о смерти актера Чедвика Боузмана, известного по главной роли в боевике Marvel "Черная пантера", набрал 19,1 млн лайков.

Третье место занял футболист Лионель Месси со своим фото с Марадоной (16,2 млн лайков).

В топ-10 вошли четыре снимка с аккаунта американской модели Кайли Дженнер и фото, которое опубликовал выступающий за "Лос-Анджелес Лейкерс" баскетболист Леброн Джеймс.

В список второй раз попал Роналду. Его поклонники оценили снимок футболиста, сделанный во время празднования дня рождения.

Последнее фото, опубликованное погибшим в результате крушения вертолета баскетболистом Коби Брайантом за день до смерти, замкнуло десятку.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!