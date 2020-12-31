Нападавшего задержали.

Дерзкое ограбление девушки попало на видео в Павлодаре, сообщает zakon.kz.

30 декабря в социальных сетях было опубликовано видео с камер видеонаблюдения и выложен пост, где девушка сообщает о совершении в отношении нее правонарушения.

По данному факту потерпевшая в полицию не обращалась. Вместе с тем, по видео Центральным отделом полиции УП города Павлодар начато досудебное расследование по статье 191 УК Республики Казахстан "Грабеж".

В результате проведенных оперативных мероприятий подозреваемый в совершении данного факта задержан. Им оказался 31-летний павлодарец. Мужчина водворен в ИВС города Павлодар.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению потерпевшей, а также выясняются обстоятельства совершения данного факта.

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