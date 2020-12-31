В Алматы установлена предельная цена на сахар

Нарушителей будут штрафовать.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев распорядился установить предельно допустимую розничную стоимость сахара с 30 декабря, сообщает zakon.kz.

Соответствующее постановление акимата Алматы за № 4/636 вступило в силу 30 декабря 2020 года.

Согласно документу, предельно допустимая розничная цена на социально значимый продовольственный товар "сахар белый – сахар-песок" устанавливается в размере 254 тенге за килограмм сроком на 30 календарных дней.

Указанная мера направлена на стабилизацию стоимости продукции на рынке и недопущение необоснованного завышения цен реализаторами.

Необходимо отметить, что акиматом приняты упреждающие меры по недопущению резкого скачка цен на сахар по истечению 30-дневного срока действия постановления. С этой целью дополнительно прорабатывается закуп 2 тыс. тонн сахара в Стабилизационный фонд города Алматы.

Ранее применение подобного механизма регулирования в Алматы показало положительный результат. Установление предельной цены на гречневую крупу в ноябре текущего года позволило снизить среднюю стоимость килограмма данной продукции в городе с 375 до 360 тенге.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования, 30 декабря. Контроль за соблюдением цен будет осуществляться специалистами управления предпринимательства и инвестиций города Алматы, совместно с районными акиматами.

Нарушение влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере от 100 МРП (291 700 тенге) до 200 МРП (583 400 тенге), при совершении указанных действий в течение года повторно.

По поручению акима города Сагинтаева, для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в Алматы будет задействовано порядка 9 млрд тенге. Данные средства предназначены для реализации механизмов регулирования, в том числе расширение линейки товаров по фиксированным ценам в торговых сетях города.

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