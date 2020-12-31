Курс доллара завершает год небольшим повышением
А вот евро подорожал существеннее.
Фото : yandex.kz31 декабря 2020, 11:16
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 420,84 тенге (+0,11) тенге, передает zakon.kz.
В обменниках доллары покупают/продают по 421,2-423,2 тенге, евро – 515-519 тенге, рос. рубль - 5,65-5,73 тенге.
Между тем мировые цены на нефть немного снизились на торгах.
Так, февральские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,10%, составив $48,35 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале снизились на 0,06% — до $51,60 за баррель.
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