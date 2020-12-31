Из-за тумана отменены рейсы в Шымкент

Пассажиры отмененных рейсов могут перебронироваться на другие рейсы или оформить возврат.

Авиакомпании "Air Astana" сообщила, что из-за тумана и плохой погоды отменяются рейсы из Алматы и Нур-Султана в Шымкент, передает zakon.kz.

Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту города Шымкента (туман, видимость ниже минимума) и неблагоприятного метеопрогноза сегодняшние рейсы KC971/972 Алматы-Шымкент-Алматы, КС 341/342 Нур-Султан-Шымкент-Нур-Султан и дополнительные рейсы КС9710/9720 Алматы-Шымкент-Алматы отменены, - говорится в сообщении.

Пассажиры отмененных рейсов могут перебронироваться на другие рейсы или оформить возврат билетов по месту приобретения, отметили в авиакомпании.

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