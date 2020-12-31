Накануне нового года спортивный подарок получили жители райцентра в СКО

Новый спортивный комплекс оборудован залами для бокса, борьбы, тяжелой атлетики, футбола, баскетбола и волейбола.

В районных центрах Северо-Казахстанской области в этом году начато строительство шести физкультурно-оздоровительных комплексов. Накануне нового года современный физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Тайынше. Спортивный объект проинспектировал аким СКО Кумар Аксакалов.

Новый спортивный комплекс оборудован залами для бокса, борьбы, тяжелой атлетики, футбола, баскетбола и волейбола. Зрительская трибуна рассчитана на 160 человек. Построенные физкультурно-оздоровительные комплексы превратятся в центр спортивных баталий. Это позволит централизованно заниматься подготовкой молодых спортсменов.

В этом году мы начали строить 6 физкультурно-оздоровительных комплексов и 5 крытых хоккейных кортов. На следующий год построим еще 7 кортов. Также сельские клубы переформатируем в культурно-оздоровительные центры, где сельчане смогут заниматься спортом, - отметил Кумар Аксакалов.

В честь открытия нового комплекса акиму области было предложено сделать символический удар по мячу и пробить пенальти. Молодой вратарь, чемпион областных соревнований Игорь Лунев отразил удар главы региона и оставил ворота сухими.

В целом, в этом году финансирование спорта увеличено с 5,1 млрд до 6,1 млрд.тг или на 18%. Всего, за 3 года в регионе построено 3 футбольных поля, 77 мини-футбольных полей, 25 спортивных площадок для волейбола и баскетбола, 64 уличных тренажеров и workout площадок.

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