Топ-5 популярных казахстанских фейков 2020 года

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2020 год выдался необычным как для Казахстана, так и для всего остального мира, сообщает zakon.kz.

Многие пользователи Сети в погоне за лайками и просмотрами создавали откровенные фейки и вводили всю страну в заблуждение.

Stopfake.kz собрал пять самых популярных фейковых новостей, взволновавших казахстанцев.

5 место. Продление дистанционного формата образования

Переход на дистанционное образование оказался некомфортным для многих школьников и их родителей. Эта тема всегда вызывала бурные обсуждения в социальных сетях, а посты с новостями от Министерства образования и науки становились топовыми в считанные часы. Видимо, заметив эту тенденцию, некоторые блогеры решили подлить масла в огонь и запустили "утку" о продлении дистанционного обучения до 2022 года. Эти слухи сразу же опровергли, сообщив, что возвращение школьников за парты зависит исключительно от эпидемиологической обстановки в стране.

4 место. Изменение пенсионного возраста

Как и в случае с дистанционным обучением, пенсионный возраст — одна из самых горячих тем в Казнете. Фейки о снижении и увеличении возраста, когда казахстанцы могут выйти на заслуженный отдых, появлялись в Сети регулярно. Решение внести подобные изменения приписывали Министерству труда и социальной защиты и лично министру здравоохранения. Однако эти слухи ни разу не подтвердились.

3 место. Казахстанцев травят химикатами с самолетов

С начала пандемии COVID-19 среди жителей Казахстана стала популярна теория химтрейлов – давняя городская легенда, согласно которой самолеты распыляют над населенными пунктами ядовитые химикаты, увеличивая таким образом смертность, контролируя погоду и даже порабощая разум людей. Сообщения о "распыляющих" самолетах поступали в редакцию Stopfake.kz из разных регионов страны. Чаще всего на "доказывающих" теорию фото и видео были обычные конденсационные следы от самолетов, сброс пламезамедляющей смеси с пожарных летательных аппаратов либо облака необычной формы. В большинстве случаев фото и видео и вовсе были сняты не в Казахстане.

2 место. Выплаты в период ЧП

После объявления в Казахстане режима ЧП, связанного с пандемией COVID-19, тем, кто потерял работу из-за карантинных ограничений, начали выплачивать по 42 500 тенге. Желание получить деньги от государства "в обход правил" и возможность для мошенников нажиться на доверчивости граждан сделали свое дело: фейки о нестандартных и дополнительных способах получить пособие заполонили Казнет. Мошенники предлагали пользователям 42 500 тенге от имени известных банков и собирали персональные данные граждан через Telegram-бот, якобы чтобы назначить выплату. Блогеры, стремящиеся повысить охваты, публиковали сообщения о неких "автоотказах" и обязательном возврате выплаты и даже о том, что каждому казахстанцу выплатят 75 000 тенге за карантин.

1 место. Ужесточение карантинных мер

Введение карантина в Казахстане, безусловно, стало большим испытанием для жителей страны и коснулось всех без исключения. Именно поэтому новости об изменениях требований санврачей и новых ограничениях и послаблениях становились чрезвычайно популярными. Фейковые новости на эту тему возникали с завидной регулярностью. Чаще всего казахстанцев пугали новыми, более строгими ограничениями, тотальными локдаунами в отдельных регионах и предсказаниями будущих ужесточений санитарных норм.

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