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Коронавирус в Казахстане: еще один регион в "красной" зоне

Согласно матрице оценки эпидситуации, Казахстан на 31 декабря находится в "желтой" зоне.

Фото : depositphotos/HayDmitriy31 декабря 2020, 12:39

Опубликованы новые данные по ситуации с коронавирусом в Казахстане, передает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах страны на 31 декабря, два региона встретят Новый год будучи в "красной" зоне. Это Акмолинская и Атырауская область. По состоянию на 30 декабря в этой зоне находилась только Атырауская область.

В "желтой" зоне находятся:

Нур-Султан, Алматы, ЗКО, СКО, Костанайская и Павлодарская области.

Остальные регионы - в "зеленой" зоне. Это значит, что ситуация там благоприятная.

Согласно матрице оценки эпидситуации, Казахстан на 31 декабря находится в "желтой" зоне.

Регионы Казахстана по заболеваемости коронавирусом делятся на три зоны: красная, желтая и зеленая зона. Распределение связано с двумя показателями - это показатель R. То есть показатель передачи инфекции от заболевшего к контактному лицу, количество зараженных. Второй показатель - показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней.

В регионах, отнесенных к "желтой зоне", заболеваемость коронавирусом от 25 до 50 случаев на 100 тысяч человек, R больше единицы. К "красной зоне" относят регионы, где больше 50 случаев на 100 тысяч населения, R больше единицы. К "зеленой зоне" - меньше 50 случаев на 100 тысяч человек, R меньше единицы.


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