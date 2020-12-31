На Сооронбая Жээнбекова поступило заявление в Генпрокуратуру

Капаров требует лишить Жээнбекова статуса экс-президента и персональной пенсии.

На бывшего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и его брата, депутата Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова поступило заявление в Генпрокуратуру, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

Заявление поступило от бывшего главы УВД Ошской области Абдилата Капарова. Он обвиняет экс-президента в допущении массового заражения и смерти кыргызстанцев от коронавируса и нецелевом использовании гуманитарной и финансовой помощи. В заявлении упоминается и о "покровительстве" бывшему замглавы Таможенной службы Райыму Матраимову. Также звучит обвинение в допущении октябрьских событий после приказа о разгоне демонстрантов.

Кроме того, Капаров обвиняет бывшего президента в преступлениях, якобы совершенных, когда тот возглавлял Ошскую область: в присвоении средств, выделенных Временным правительством на охрану общественного порядка, и в том, что он оставил рабочее место во время июньских событий (межэтнические столкновения между кыргызами и узбеками - ред.).

Также в заявлении говорится, что Жээнбеков, будучи губернатором, обещал гражданам развитие инфраструктуры на трансформированных землях, но выделенные на эти цели почти 3 миллиарда сомов пропали и ничего не было построено.

На основании всего этого Капаров потребовал лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента и персональной пенсии.

Асылбека Жээнбекова Капаров обвиняет в том, что, будучи спикером парламента, он ратифицировал соглашение по кредиту на реконструкцию ТЭЦ Бишкека. Так как судебные разбирательства по делу о модернизации ТЭЦ продолжаются, заявитель просит дать юридическую оценку действиям Жээнбекова.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!