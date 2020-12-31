Попутный газ месторождения Кашаган будет перерабатываться

КТГ и NCOC подписали соглашение о предоставлении услуг по забору газа.

Учитывая растущую потребность Республики Казахстан в товарном газе Национальный оператор АО "КазТрансГаз" (КТГ) и Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC) подписали Соглашение об оказании услуг по забору сырого попутного газа.

Данный проект реализовывается при поддержке Правительства Республики Казахстан и Министерства энергетики. Реализация проекта даст значительный толчок к развитию газоперерабатывающей отрасли и созданию отечественными компаниями заводов по международным стандартам. Это соответствует стратегии развития газовой отрасли страны и поручению Главы государства по полномасштабному освоению Кашагана.

NCOC (Оператор по СРПСК) и КТГ (лицо, назначенное Республикой Казахстан) достигли договоренностей и подписали Соглашение согласно которому NCOC будет поставлять в год 1,150 миллиарда кубических метров сернистого газа с месторождения Кашаган, и КТГ будет перерабатывать данный сернистый газ до качества товарного газа.

Данный проект позволит NCOC увеличить уровень добычи на Кашагане приблизительно до 450 тыс. барр./сутки к 2023 году.

Увеличение ресурсной базы товарного газа окажет содействие в реализации планов Правительства Республики Казахстан по увеличению экспорта газа и поддержке внутреннего спроса, а также поспособствует дальнейшему становлению Казахстана в качестве значимого участника на рынке газа в Центрально-Азиатском регионе.

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