Прогноз на 2021 год дали астрологи, предсказавшие пандемию

Год не будет простым, но что-то все же изменится к лучшему.

Астрологи, которые раньше предсказали трудности 2020-го, рассказали свое видение грядущего года, передает zakon.kz.

Как пишет "МК", астролог-исследователь классической школы Ольга Гранкина год назад говорила: "Обычно в год бывает четыре затмения, а в 2020-м их будет шесть, а чем больше затмений, тем кризиснее и напряженнее год. Также в 2020-м завершаются большие космические циклы и соединения так называемых планет- тяжеловесов – Сатурна, Плутона и Юпитера, что чревато изменением мироустройства". И она попала в точку.

Озвучивая прогноз на 2021-й, Гранкина отметила, что год не будет простым, но такого, что пришлось пережить человечеству в уходящем году, не повторится.

Учитывая, что астрологический новый год наступит в день весеннего равноденствия (21 марта), то с января по конец марта с нами останутся проблемы года уходящего – в частности, напряженная эпидемиологическая обстановка. Но смертность от коронавируса пойдет на спад: это предопределяет Сатурн, уходящий от соединения с Плутоном. Что касается здоровья в целом, то Юпитер и Сатурн, вышедшие из знака Козерога в знак Водолея, говорят о том, что люди с проблемами опорно-двигательного аппарата почувствуют облегчение, а вот количество заболеваний нервной системы в новом году, увы, только возрастет, - сказала астролог.

Далее она сообщила, что в 2021-м затмений будет всего четыре, что считается астрономической нормой – то есть, каких-то дополнительных черных полос год нам не готовит.

Затмения будут происходить в знаке Стрельца, Близнецов и Скорпиона, поэтому сильнее всего их влияние почувствуют люди, рожденные под этими знаками. Их ждут новые чувства и вдохновение, а некоторых и новые виды деятельности. А поскольку перечисленные знаки так или иначе присутствуют в "астрологическом паспорте" каждого из нас, их влияние в той или иной степени коснется всех, - считает Гранкина.

"Красная нить" 2021-го, по ее словам, это напряженный аспект Урана (планеты новаторов, современности и свободы) с Сатурном – консервативной планетой строгости и ограничений.

В этой "позе" они ускоряют трансформацию мира, которая уже началась в 2020-м. В новом году эта тенденция продолжится, хотя и в более мягкой форме. Что касается финансов, то мировой кризис в 2021-м году продолжится. Из-за введенных ограничений общая экономическая ситуация быстро не улучшится, особенно сложной будет первая половина года. Но самые упорные, трудолюбивые и добросовестные все равно смогут преуспеть, благодаря редкому и очень мощному соединению Сатурна и Юпитера, - считает астролог.

Переходящий в Водолей Юпитер принесет удачу и новые возможности не привязанным к одному месту специалистам (работающим на фрилансе или удаленно), чья деятельность связана с интернетом, IT-сферой, инновациями и научными исследованиями.

Далее Гранкина "прошлась" по знакам зодиака.

Легче станет в новом году Козерогам: с них будто снимут оковы, поскольку Сатурн - строгая планета кармы - покидает их знак.

Тельцы и Весы могут спокойно продолжать заниматься своими творческими и хозяйственными вопросами: их управитель Венера почти весь 2021-й год будет двигаться только прямо. Овны обретут раздолье: в новом году их управитель Марс ни дня не будет ретроградным, в то время как в 2020-м он почти 3 месяца двигался в обратном направлении, тормозя неукротимую энергию своих подопечных.

Рыбам 2021-й сулит помощь от тайных покровителей, которая позволит им, не беспокоясь о хлебе насущном, заняться духовными практиками и психологией.

Львы обретут новых перспективных партнеров, но при этом старые в обиде не останутся – их финансовое положение значительно улучшится.

Девы в 2021-м будут много и плодотворно трудиться, и их практичность принесет плоды. Раки могут рассчитывать на получение наследства или на финансовую помощь с неожиданной стороны.

И еще один астролог увидел пандемию. Год назад доктор Аджай Бхамби сказал: "С осени 2019-го Юпитер - одна из самых мощных планет, связанная с благополучием человечества - ведет себя очень нестабильно и продолжит стремительно менять положение в течение всего 2020-го года. В знаке своего падения Юпитер может стать источником глобальных проблем, кризисов, болезней и тотальной неразберихи". И снова бинго.

Что же он говорит о 2021-м?

Все, что сейчас происходит, начиная от распространения вируса и заканчивая политическими и экономическими проблемами, зависит главным образом от положения одной мощной планеты – Юпитера. Именно его влияние мы ощущали на себе весь 2020-й год. Юпитер – планета справедливости, удачи, процветания, здоровья и морали. Сейчас он находится в знаке своего падения – в Козероге. И до конца 2021-го года еще несколько раз изменит положение, переходя из одного созвездия в другое. Вот эта его нестабильность и есть причина всех бед, - считает доктор Бхамби.

По его словам, вместо того, чтобы быть максимально благим и проявлять все свои положительные качества, Юпитер вынужден резко менять поведение.

По какой-то причине он перестал быть милостив к землянам. Но у нестабильности Юпитера есть и плюсы: она заставляет нас меняться, прямо сейчас задавая вектор развития на ближайшие 10 лет. Уже сейчас меняется система образования, все больше людей работают через интернет, жизнь становится цифровой. Все это неизбежно приведет к тому, что к 2030 году мы будем жить уже в совершенно ином мире, - сказал ведический астролог.

Первые 3-5 месяцев нового года ситуация с коронавирусом будет постепенно меняться к лучшему и стабилизируется к лету. Экономика, по его словам, придет в себя не раньше конца 2021-го года, самым пострадавшим окажется средний класс.

Увы, безработица будет расти, и в 2021 году решить этот вопрос не получится. Совет один – не опускать руки и искать новые возможности и пути, тем более что первые 4 месяца нового года благоприятны для стратегического планирования, - посоветовал Бхамби.

Психоэзотерик и экстрасенс Мирослава Буш год назад предупреждала: "С года Крысы начинается 12-летний цикл по восточному календарю, а начало цикла - это всегда сложно, да и год к тому же високосный. Конец одного и тут же начало другого - трудное время для человека, оно соответствует карте таро "смерть". В 2020-м закладывается история 12-летнего цикла, и, чтобы она была благоприятной, людям понадобится вся хитрость Крысы, ее изворотливость, мудрость, запасливость, умение приспосабливаться и способность выживать в любых условиях. Фортуна будет благоволить к тем, кто сможет перестроиться "на крысиный лад", а за необдуманные поступки и легкомыслие будет мстить".

Вот что Буш говорит о 2021-м:

12-летний цикл, начавшийся с Крысы, продолжается Быком. Високосный год кончился, но новый год будет не менее сложным, чем предыдущий - правда и не более. Мир продолжит меняться и надо успевать под эти изменения адаптироваться.

Она отметила, что хозяин 2021-го Белый Металлический Бык, с одной стороны, сильное сельскохозяйственное животное, помогающее человеку в его трудах. А с другой стороны, Бык - участник корриды, умеющий быть агрессивным и сносящим все на своем пути. Чтобы противостоять Быку в прямом столкновении, человек должен обладать храбростью, ловкостью и гибкостью матадора. Помимо маневренности, консервативный Бык потребует от нас еще три важных качества – упорства, трудолюбия и приверженности семейным ценностям.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!