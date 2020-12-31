Как будет работать общественный транспорт Алматы в новогодние выходные

Алматинцев и гостей города просят не забывать о санитарных мерах безопасности.

В ТОО "Алматыэлектротранс" рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогодние выходные, передает zakon.kz.

Уважаемые алматинцы! Поздравляем вас с наступающим Новым годом и сообщаем, что общественный транспорт города Алматы, в том числе метрополитен будет работать для вас с 1 по 4 января и 7 января по графику выходного дня с 6:00 до 23:00, - сказано в сообщении.

Алматинцев и гостей города просят не забывать о санитарных мерах безопасности.

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