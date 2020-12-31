Как будут учиться карагандинские школьники и студенты после Нового года

Разрешено штатное обучение для студентов 1 курсов колледжей и вузов со второго семестра.

Главный государственный санитарный врач Карагандинской области внес изменения в постановление от 17 октября 2020 года "Об усилении ограничительных мероприятий в Карагандинской области", передает zakon.kz.

В частности, из документа исключили пункт, разрешающий жителям области выезжать на дачные участки.

В то же время разрешена деятельность объектов общественного питания с установлением в зале не более 50 посадочных мест, объектов общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных центрах, торговых домах, торговых сетях, крытых продовольственных и непродовольственных рынках (в отдельных помещениях) при условии заполняемости не более 30%, соблюдения 4 кв. м на 1 посетителя, без проведения коллективных мероприятий, с режимом работы в будние, праздничные и выходные дни с 7.00 до 24-00 часов, а также разрешить работу фудкортов исключительно на вынос и доставку еды (без организации обеденного зала, расстановки столов), с соблюдением социальной дистанции, масочного режима, усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Также разрешена работа объектов общественного питания на доставку и вынос еды - без ограничения по времени.

При этом руководителю Управления образования области поручено обеспечить:

- обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентов до 300 человек, с численностью детей в классе до 15 человек;

- обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

- комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9,11, 12 классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, с соблюдением социальное дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30%проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного и масочного режима).

- индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек, по решению администрации учреждения образования;

- штатное обучение для студентов 1 курсов колледжей и вузов со второго семестра.

Вместе с тем запрещается проведения в государственных органах и организациях личных приемов граждан, совещаний, семинаров и т.д. с личным участием сотрудников, за исключением случаев, требующих неотлагательного решения. В случае отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате обеспечить соблюдение строго соблюдения алгоритма.

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