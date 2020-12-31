Казахстанцев попросили не садиться за руль пьяными 

Проведите эти дни с семьей, будьте здоровы и счастливы в Новом году.

В Казахстане зарегистрировано свыше 23 тысяч правонарушений на транспорте совершенных в нетрезвом состоянии, сообщает zakon.kz.

Согласно статистическим данным Комитета по правовой статистике и специальных учетов в 2020 году зарегистрировано 23 509 правонарушений на транспорте, совершенных в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения.

В их числе 19 282 правонарушителей были подвергнуты административному аресту, 17 203 нетрезвых водителей лишены специального права, 1 840 лиц оштрафованы на сумму 157 млн тенге. За этот же период по стране зарегистрировано 2 792 ДТП по вине участников, которые находились в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения. В этих дорожных происшествиях погибли 108 человек, - сообщили в ведомстве.

За нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекших гибель и ранение людей, осуждено 225 лиц, из них к реальному лишению свободы - 177.

Кроме того, за распитие или появление в общественных местах в состоянии опьянения привлечено к административной ответственности 11 175 лиц, из них 137 – несовершеннолетние граждане. В отношении 348 правонарушителей назначено взыскание в виде административного ареста, остальные выплатили административные штрафы.

В предстоящие новогодние праздники Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры РК просит казахстанцев воздержаться от езды за рулем в нетрезвом состоянии.

Проведите эти дни с семьей, будьте здоровы и счастливы в Новом году, - отметили в ведомстве.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!