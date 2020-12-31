Создатель "Ералаша" попал в реанимацию с COVID-19
71-летнего кинорежиссера поместили в 8-ю реанимацию ГКБ № 52 Москвы.
Фото : ria.ru31 декабря 2020, 14:47
Художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского, заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19, перевели в реанимацию, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщили РБК в справочной службе городской клинической больницы № 52 города Москвы.
Он в 8-й реанимации, — сообщили в пресс-службе.
71-летний Борис Грачевский заразился коронавирусом 21 декабря. Спустя неделю его госпитализировали в больницу № 52. Тогда режиссер сообщил, что он плохо себя чувствует и ему ставят капельницу.
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