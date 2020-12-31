Горячие новости
Читайте также

Бары и кафе закрыли накануне Нового года в Алматы

Из-за нарушения карантинных требований.

Фото : idkontakt.ru31 декабря 2020, 15:39

В Алматы за нарушения сантребований приостановили деятельность нескольких заведений общепита, передает zakon.kz.

О решениях суда рассказал заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов.

По итогам проверок мониторинговых групп накануне Нового года была приостановлена деятельность злостных нарушителей карантинных требований среди малого-среднего бизнеса.

По решению суда в Алматы в предновогодние дни приостановлена деятельность сроком на один месяц и наложением штрафа в 100 МРП:

по Медеускому району: бар "Небо" ТОО "Global Food and Beverage Service";
по Алмалинскому району: караоке клуб "ИП Бисенова Л.Х." и диско бар ИП "Асжан" Таласбеков Ж.А, кафе "Дегирмен" ТОО "ASM group";
по Турксибскому району: кафе "Шашлычный двор" ИП "Юсупова Э.Н.";
по Бостандыкскому району: ресторан в шатрах ТОО "Барибер".

Следует отметить, что мониторинговыми группами сегодня, 31 декабря 2020 года, и в праздничные новогодние дни января 2021 года будут проводиться рейды в целях пресечения нарушений ограничительных требований в период карантина, - отметил Байгабулов.

Ранее сообщалось, что в Алматы за нарушения была приостановлена деятельность бара "Артист".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты