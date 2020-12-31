Фронт-офисы двух акиматов в Павлодарской области отмечены наградой Антикора

Балгабай Ибраев и Каршыга Арынов отмечены за образцовую работу фронт-офисов соответствующих акиматов.

На аппаратном совещании в акимате области глава региона Абылкаир Скаков передал благодарственные письма от Алика Шпекбаева акимам Аксу и Актогайского района. На встрече подвели предварительные итоги социально-экономического развития области в 2020 году, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

Рабочая встреча началась с вручения благодарственных писем акимам Аксу и Актогайского района от имени председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева. Балгабай Ибраев и Каршыга Арынов отмечены за образцовую работу фронт-офисов соответствующих акиматов. Отметим, что в 2020 году во все фронт-офисы в регионе поступило более 110 тысяч обращений, а на их площадках провели около 800 личных приемов.

Краткие предварительные итоги социально-экономического развития области в уходящем году подвела заместитель главы региона Алия Арынова. Она отметила, что положительная динамика в базовых отраслях даже в условиях пандемии позволила обеспечить минимальные потери в экономике. За счет увеличения более чем в 2,5 раза производства железнодорожных колес зафиксирован рост в машиностроении. Выпуск металлоконструкций возрос в 1,2 раза, полипропилена - в 1,9 раза, кабельно-проводниковой продукции - на 12%, а добыча металлических руд - на 9%.

Ожидаемый план по году составляет более 470 миллиардов тенге инвестиций. В области реализуются 32 инвестпроекта на сумму около 500 миллиардов тенге, из них в этом году запущено 8 производств, - сообщила Алия Арынова.

В сельском хозяйстве рост на 4%. По сравнению с прошлым годом валовой сбор зерновых вырос на 10%, масленичных – на 5%, а картофеля – на 3%. Положительная динамика и по производству всех видов животноводческой продукции: мясо – на 3,4%, молоко – на 3,2%, яйцо – на 2,4%.

Показатель доли дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составил 86%. Благодаря программе «Дорожная карта занятости» в 138 населенных пунктах региона отремонтировали 456 социальных и инфраструктурных объектов.

Несмотря на то, что год был непростым, базовые секторы экономики показали свою стабильность, - сказал Абылкаир Скаков. - Даже с учетом влияния пандемии уровень безработицы в области остался на прежнем уровне, и здесь ключевое значение сыграла «Дорожная карта занятости». Стоит отметить, что сегодня есть все предпосылки для диверсификации экономики области за счет развития агропромышленного комплекса. В первую очередь мы должны обеспечивать сельскохозяйственной продукцией свой регион, однако есть большой потенциал и для экспорта сельхозпродукции.

В преддверии новогодних выходных Абылкаир Скаков напомнил, что в акиматах и управлениях должны работать в усиленном режиме и обеспечить круглосуточное дежурство. Особое внимание – вопросам, связанным с отопительным сезоном. Кроме того, глава региона напомнил о запретах использования служебного транспорта в личных целях и получения подарков.

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