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В Актау призывник попытался сбежать из военкомата

Его задержала полициия.

Фото : lada.kz31 декабря 2020, 15:47

Молодой человек передумал идти на службу в Актау, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Лада, его удалось задержать сотрудникам полиции.

Призывник предпринял попытку побега, когда всех новобранцев уже усаживали в автобус. У парня получилось прорваться за ворота призывного пункта. В погоню за ним бросились два сотрудника военкомата, один из которых споткнулся и упал на колени.

Догнать беглеца удалось экипажу батальона патрульной полиции управления полиции Актау "Сункар-9", которые вернули молодого человека в военкомат.

Позже призывника "под руки" сопроводил в вагон военнослужащий, в то время как остальные новобранцы общались со своими родственниками и родными.


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