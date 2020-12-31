Казахстан не сможет пользоваться преференциями нулевых ставок пошлин при ввозе товаров в США

Ставки таможенных пошлин к ввозимым товарам будут применяться одинаково в отношении всех стран-участниц ВТО.

31 декабря 2020 года истекает срок действия Генеральной системы преференций США (ГСП США) для 119 стран-бенефициаров ГСП США, в том числе и для Республики Казахстан. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции, передает zakon.kz.

Это означает, что с 1 января 2021 года 119 стран-бенефициаров ГСП США не смогут пользоваться преференциями в виде нулевых ставок таможенных пошлин при ввозе в США товаров, подпадающих под данную систему, - пояснили в министерстве.

Ставки таможенных пошлин к ввозимым товарам будут применяться одинаково в отношении всех стран-участниц ВТО.

Вопрос возможного продления действия программы ГСП США будет рассмотрен на 117-Конгрессе США, который запланирован 3 января 2021 года.

Как отметили в МТИ, в Конгрессе США существует практика постфактум принятия решения о продлении программы. В таком случае пошлины, уплаченные по товарам, подпадающими под ГСП, будут возвращены экспортерам.

В связи с чем экспортерам необходимо, также как и ранее, маркировать товары, подпадающие под действие ГСП, знаком "А" - специальным программным индикатором, что позволит Службе таможенного и пограничного контроля США автоматически обрабатывать возврат пошлин в случае принятия такого решения, - отметили в министерстве.

При возникновении вопросов экспортерам необходимо обратиться в Министерство торговли и интеграции РК и АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" по номеру 8 7172 76 88 23 или по электронному адресу zh.makhambetaliyev@qaztrade.org.kz.

Казахстан является бенефициаром Генеральной системы преференций ГСП с 4 марта 1994 года.

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