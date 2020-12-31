Кадыров приказал объявить кровную месть из-за ЧП в Грозном

Представителей двух ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых вызвали в парламент Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил объявить кровную месть родственникам убитых ингушей, напавших на сотрудников полиции в Грозном, передает zakon.kz.

28 декабря сообщалось о том, что в Грозном двое с ножами напали на полицейских. Они хотели отобрать оружие, но были ликвидированы. Также был убит один полицейский, ему было 22 года, второй пострадал. Бандитами оказались два брата - уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн Тимурзиевы.

Случившееся объявили террористическим актом, родственников убитых напавших задержали. Кадыров попросил проверить всех родственников ликвидированных на пособничество терроризму. Он указал на то, что они не выразили соболезнования родственникам убитого.

Вслед за этим оба ингушских тейпа записали видеообращение к властям Чечни, потребовав представить доказательства наличия террористических мотивов у братьев, которых объявили боевиками. Кадырова также призвали освободить удерживаемых под стражей близких родственников Тимурзиевых и выдать тела убитых.

В ответ на это в эфире местного телевидения Кадыров приказал спикеру парламента республики Магомеду Даудову объявить родным напавших на полицейских в Грозном кровную месть.

Позови их, предъяви доказательства и затем объяви им кровную месть за нашего убитого товарища, - приводит слова Кадырова в эфире ЧГТРК "Грозный" "Радио Свобода".

По поручению Даудова представителей двух ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых вызвали в парламент Чечни к 11 утра, пишет "Эхо Москвы".

Вы говорили про наши адаты, так знайте, что за нашего убитого брата Магомеда и раненного Акрамана, на вас будет кровная месть. Она на вас будет в любом случае — придете вы или нет, - привел перевод слов Даудова "Кавказский узел".

Позже родственники убитых ингушей в новом обращении отказались от претензий к властям Чечни, пишет "Радио Свобода". Они рассказали, что им показали запись с камер видеонаблюдения с места происшествия, на которой "четко видны действия" братьев Тимурзиевых. Они также выразили соболезнования семье погибшего полицейского.

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