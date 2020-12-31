Для кого 2020 год стал последним: великие казахстанцы и россияне

Многих известных казахстанцев и россиян в этом году унесли коронавирусная инфекция COVID-19 и ковидная пневмония.

Среди покинувших нас в 2020 году – ученые, государственные и политические деятели, музыканты, писатели, спортсмены, врачи, актеры, заслуженные работники, сообщает zakon.kz.

Республика Казахстан

Умирзак Айтбаев – ученый, академик

Родился 5 апреля 1936 года, скончался 9 января 2020-го в возрасте 83 лет.

Умирзак Айтбаев - ученый, член-корреспондент АН Казахстана, академик Академии социальных наук РК. Основным направлением его научно-исследовательских работ были вопросы лексикологии и терминологии казахского языка. Ученый был вице-президентом международного общества "Қазақ тілі", долгое время работал в Институте языкознания имени Ахмета Байтурсынова.

Камал Бурханов – государственный деятель

Родился 31 марта 1954 года, скончался 20 января 2020-го на 66 году жизни.

Камал Бурханов - государственный деятель, экс-мажилисмен. По образованию был историком, юристом. Занимал должность декана исторического факультета, декана факультета философии и политологии КазНУ им. аль-Фараби, декана юридического факультета Алматинского государственного университета им. Абая. Был директором Института истории и этнологии им. Ш. Валиханова, директором Института политических, социальных и исторических исследований, депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан двух созывов.

Камит Санбаев - солист группы "Дос-Мукасан"

Скончался 24 апреля 2020 года.

Камит Санбаев - один из основателей и солист вокально-инструментального ансамбля "Дос-Мукасан".

"Дос-Мукасан" был создан студентами Казахского политехнического института в 1967 году в Алма-Ате. Основателями ансамбля и его первыми исполнителями были Досым Сулеев, Мурат Кусаинов, Камит Санбаев, Александр Литвинов (название ансамбля происходило от сокращения имён участников: "Дос" — лидер ансамбля Досым Сулеев, "Му" — Мурат Кусаинов, "Ка" — Камит Санбаев, "Сан" — Саня (Александр) Литвинов. Позже к ансамблю присоединились Дарига Турсунова, Шарип Омаров, Бакыт Джумадилов, Шомотов Акнай, Аскар Джанкушуков, Нуртас Кусаинов и Курманай Омарова.

Аманхан Алимулы - поэт, писатель

Родился в 1952 году, скончался 30 марта 2020-го на 68 году жизни.

Аманхан Алимулы - поэт, писатель, публицист, член Союза писателей Казахстана, лауреат международной премии "Алаш".

Окончил Казахский национальный университет, Всесоюзный литературный институт им. А.М. Горького. Работал в ряде республиканских изданий. Автор поэтических сборников "Кездесу" (1983), "Жанымның жапырағы" (1989), "Ай нұры алақанымда" (1996). В 2019 году стал обладателем звания "Почетный гражданин" города Арысь.

Он был одним из видных деятелей казахской литературы и внес неоценимый вклад в развитие казахстанской журналистики. Он прошел путь от рядового журналиста до главного редактора, критикуя любые действия, которые мешали развитию нации и литературе.

Кайрат Турлыханов - почетный президент Федерации тяжелой атлетики

Родился 23 января 1960 года, скончался 12 мая 2020-го в возрасте 60 лет.

Кайрат Турлыханов - почетный президент Федерации тяжелой атлетики Казахстана, член исполнительного комитета Азиатской федерации тяжелой атлетики, известный общественный деятель. Служил в органах внутренних дел МВД Казахской ССР.

В ноябре 2001 года был назначен акимом города Семипалатинска. С ноября 2002-го по июнь 2006 года - начальник Восточно-Казахстанского областного управления охраны окружающей среды г. Усть-Каменогорска. С июня 2006 по ноябрь 2006 года – советник секретаря Совета безопасности РК. В 2007 году назначен советником министра транспорта и коммуникаций. С декабря 2009 года является директором РГП "Информационно-производственный центр" г. Астаны МЮ РК.

Владимир Шумов - первый министр внутренних дел РК, генерал-полковник милиции

Родился в 1941 году, скончался 18 мая 2020-го в Москве.

Владимир Шумов - первый министр внутренних дел РК, генерал-полковник милиции, политический деятель Казахстана и России. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР и Академию МВД России. Профессиональную деятельность начал с оперуполномоченного уголовного розыска по делам несовершеннолетних и дошел до первого министра внутренних дел Республики Казахстан. Был начальником милиции в г. Жанатасе, Уральской области, замначальника УВД Джамбулской и Семипалатинской областей, членом Совета безопасности РК, замминистра МВД РФ, и.о. министра внутренних дел Чеченской Республики. Работал в администрации Президента Российской Федерации на различных должностях.

Раиса Садыкова - дирижер

Родилась 19 июля 1944 года, скончалась 4 июня 2020-го в возрасте 75 лет.

Раиса Садыкова - первая казашка, ставшая известным профессиональным дирижером. Окончила Алматинское музыкальное училище, Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы, Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова.

В 1964-1975 гг. была артисткой Казахского национального инструментального оркестра. Долгие годы работала дирижером Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, вела оперные, балетные и детские спектакли.

Таир Гатауов - заслуженный деятель Казахстана

Родился 19 октября 1984 года, умер 10 июня 2020-го.

Ведущий солист балетной труппы "Астана Опера" Заслуженный деятель Казахстана Таир Гатауов скончался 10 июня. Накануне он попал в автокатастрофу. Его имя навсегда вписано в летопись казахстанского балета, его заслуги неоценимы: он был одним из основоположников хореографического искусства в столице. У него был обширный гастрольный график, солист прославлял Казахстан за рубежом, выступал во Франции, Венгрии, Италии и многих других странах. Лауреат многих международных конкурсов, Заслуженный деятель Казахстана, лауреат молодежной премии СНГ "Содружество дебютов".

Анатолий Злотников - первый президент Федерации хоккея Казахстана

Родился в 1939 году, скончался 27 июня 2020-го на 82 году жизни.

Анатолий Петрович две недели боролся с двусторонней пневмонией.

С 1992 по 1997 годы он возглавлял Федерацию хоккея Республики Казахстан, в тяжелый переходный период стоял у истоков формирования отечественного суверенного хоккея. При его непосредственном участии казахстанский хоккей впервые стал развивать международное сотрудничество и получил признание. Уже в 2000-х годах был председателем коллегии судей Федерации хоккея с шайбой РК и специалистом по развитию республиканского чемпионата.

Ельдос Науразбаев - выдающийся инженер, исследователь

Родился в 1946 году, скончался 28 июня 2020-го на 74 году жизни.

Ельдос Науразбаев был ярким представителем геофизической отрасли Казахстана, выдающийся инженер, практик, исследователь и руководитель

В 1992 году он был назначен начальником управления "Геоинформ" Министерства геологии и охраны недр РК. В 1994 году стал заместителем начальника Главного управления минеральных ресурсов "Казгоснедра". С 2002 по 2006 годы работал директором департамента геолого-технического обоснования, затем – департамента подготовки проектов АО "Казахстанкаспийшельф" ЗАО НК "КазМунайГаз". С 2006 года был назначен исполнительным директором АО "Казахстанский институт нефти и газа" АО НК "КазМунайГаз".

За выдающиеся заслуги перед отечественной и зарубежной геофизикой и геологией был награжден медалями и Почетными грамотами Казахского института минерального сырья, Посольства СССР в НДР Йемен, Вице-Премьера-Министра МЭМР РК, удостоен профессионального звания Почетный разведчик недр.

Априза Хусаинова - заслуженный работник культуры РК

Родилась в 1952 году, скончалась 30 июня 2020-го на 69 году жизни.

Заведующая музеем театра "Aстана Опера", заслуженный работник культуры РК, член Президиума МО "Expo&Women" Априза Хусаинова собрала материалы и личные вещи выдающихся деятелей театрального искусства страны. Благодаря ей музей театра пополнился историческим инструментом – пианино, принадлежавшим семье Канабека и Куляш Байсеитовых, которое было перевезено из Алматы в Нур-Султан в багажном отделении поезда "Мәңгілік Ел".

Априза Хусаинова провела немало прекрасных выставок в театре, и одной из самых запоминающихся можно считать "Летопись сцены". Благодаря ее труду на выставке экспонировались исторические театральные костюмы и фотоархивные материалы о выдающихся артистах и деятелях оперы и балета Казахстана: Гарифоллы Курмангалиева, Розы Баглановой, Ермека Серкебаева, Азербайжана Мамбетова, Еркегали Рахмадиева, Розы Жамановой, Сары Кушербаевой и многих других.

Абдугаппар Сманов - религиозный деятель, богослов

Родился 22 февраля 1970 году, скончался 1 июля 2020-го в возрасте 50 лет.

Трудовую деятельность начал в 1994 году в качестве главного имама мечети "Таякты Эшан". Также он преподавал в медресе "Убай ибн Кааб". С 2010 года занимал должность заместителя директора Сарыагашского медресе. В 2016 году его назначили заместителем директора по образовательным вопросам Сарыагашского медресе-колледжа и вскоре поручили возглавить данное учебное заведение.

Абдугаппар Шакирулы внес значительный вклад в развитие религии ислам в Казахстане. Будучи членом республиканской информационно-пропагандистской группы ДУМК, побывал в ряде регионов страны, встречался с джамаатом и проповедовал основы религии ислам, занимался духовно-просветительской деятельностью среди молодежи, прививал им чувство любви и патриотизма к Родине.

Владимир Литош - неонатальный хирург

Родился 24 октября 1956 года, скончался 3 июля 2020-го.

Владимир Литош - выдающийся клиницист, неонатальный хирург. Он стоял у истоков развития отечественной неонатальной хирургии. За более чем 40 лет работы провел свыше тысячи операций детям с врожденной хирургической патологией.

Насыщенная практика перерастала в научные исследования, разработки, методы оперативного вмешательства в области неонатальной и детской хирургии. Автор более 60-ти научных статей, соавтор монографии по детской хирургии "Хирургия верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей", имеет 1 рационализаторское предложение, 3 авторских изобретения.

Мурат Мукашев - актер, каскадер

Родился 7 сентября 1968 года, скончался 5 июля 2020-го в возрасте 51 год.

Мурат Мукашев был известным актером, каскадером.

В 3 года попал в эпизод в к/ф "Белый автомобиль" (предыстория фильма "Алпамыс идет в школу"). Снимался в фильмах "Мой дом на зеленых холмах", "Омпа", "Обратная сторона", "Кто Вы, господин Ка?", "Айша", "Марко Поло", "Весь мир у наших ног" и других.

Диас Омаров - спортивный журналист и комментатор

Родился в 1940 году, скончался 5 июля 2020-го в возрасте 79 лет.

Диас Омаров - мэтр казахстанский спортивной журналистики, известный комментатор, на протяжении многих лет отечественный спорт у миллионов болельщиков ассоциировался с голосом Диаса Омарова.

Окончил отделение журналистики филологического факультета КазГУ. В 1966 году начал работу спортивного комментатора на "Казтелерадио". В 1998 году стал работать на телеканале "Хабар". Омаров передавал новости с Олимпиады в Мюнхене в 1972 году, во время которой произошел теракт, также он комментировал соревнования на Летних Олимпийских играх в Москве в 1980 году.

Рабига Сыздыкова - заслуженный деятель науки

Родилась 17 августа 1924 года, скончалась 3 июля 2020-го в возрасте 95 лет.

Рабига Галиевна Сыздыкова - видный языковед-ученый, лингвист-тюрколог, доктор филологических наук, профессор, академик НАН РК, заслуженный деятель науки Казахской, лауреат Государственной премии в области науки.

Долгие годы работала в Институте языкознания им. А. Байтурсынова. Под ее руководством разработаны проблемы развития казахского литературного языка и культуры казахской речи. Руководила работами по этимологическим и другим лексикологическим изысканиям, участвовала в редактировании 10-томного "Толкового словаря казахского языка", "Орфографического словаря", большого "Казахско-русского словаря".

Является автором более 130 научных работ, из них 9 монографий, учебников и учебных пособий.

Юрий Беспалов - врач, основоположник казахстанской психиатрии

Скончался 7 июля 2020 года.

Юрий Беспалов - известный психиатр, кандидат медицинских наук, член совета Республиканского научно-практического центра психического здоровья. Работал врачом-психиатром в Павлодарской областной психиатрической больнице, Алматинском госпитале погранвойск КГБ, во 2-ой Республиканской психиатрической больнице, врачом-ординатором, заведующим отделением. В 1986 году был назначен главным врачом Республиканской психиатрической больницы и главным внештатным психиатром Министерства здравоохранения Казахской ССР.

Он был одним из разработчиков программы "Медицинская психология для студентов высших медицинских заведений РК", программы "Психиатрия и наркология для студентов высших медицинских учебных заведений РК", программы по психиатрии для врачей интернов психиатров-наркологов, для врачей-интернов неврологов и многих других. Имел более 60 научных публикаций.

Едил Ергожин - известный химик, доктор наук, профессор

Родился 7 ноября 1941 года, скончался 9 июля 2020-го.

Советский и казахский химик. Доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки КазССР, академик HAH PK, заслуженный изобретатель Республики Казахстан. Был ректором КазГУ, генеральным директором и заведующим лабораторией ионообменных смол и мембран АО "Институт химических наук им. А. Б. Бектурова", вице-президентом HAH PK, вице-министром образования и науки РК.

Руководил рабочей группой по разработке проектов закона "О науке", Концепции научной и научно-технической политики Республики Казахстан и Государственной программы "Наука".

Им подготовлены 13 докторов, 95 кандидатов химических наук и 4 доктора философии (PhD).

Кенес Дуйсекеев – композитор

Родился 10 февраля 1946 года, скончался 9 июля 2020-го в возрасте 74 лет.

Кенес Дуйсекеев в 1974—1976 годах был музыкальным руководителем и главным дирижером эстрадного ансамбля "Гульдер", музыкальным руководителем гастрольно-концертного объединения "Казахконцерт", главным редактором музыкальных программ Гостелерадио КазССР.

В 1984—1997 - художественный руководитель и главный дирижер Казахского эстрадно-симфонического оркестра телевидения и радио.

С 1997 года - художественный руководитель "Казахконцерта".

Кенес Дуйсекеев — автор симфонии "Толғау", симфонической поэмы-картины "Жалаңтөс батыр", кантаты "О, дүние", цикла романсов "Времена года", мюзиклов "Мәди", "Аққу Жібек", оперетты "Алдар көсе", произведений для камерного оркестра, сонат, рапсодий, вариаций.

Амирбек Тогусов - генерал-майор в отставке

Родился 30 мая 1949, скончался 14 июля 2020-го в возрасте 71 год.

Амирбек Тогусов - генерал-майор в отставке, экс-заместитель министра обороны РК по идеологической и социально-правовой работе, член РОО "Совет генералов"

Военную карьеру начинал с командира взвода и дошел до заместителя командующего Внутренними войсками РК, до заместителя министра обороны РК по идеологической и социально-правовой работе. После выхода на заслуженный отдых был директором департамента службы безопасности, а затем управляющим директором ГМК "Казахалтын".

Нурлан Батпенов - главный травматолог Казахстана

Скончался 15 июля 2020 года на 71 году жизни.

Нурлан Батпенов - директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК, лауреат Государственной премии Республики Казахстан за 2015 г. в области науки и техники, заслуженный деятель РК, президент Казахстанской ассоциации травматологов-ортопедов, врач-травматолог-ортопед высшей квалификационной категории.

Его имя было широко известно в научных медицинских кругах СНГ и странах дальнего зарубежья. Он был не только великолепным врачом, хирургом, но и грамотным руководителем, дальновидность которого позволила в феврале 2001 года полностью реализовать идею создания научно-исследовательского института, а также открыть новые возможности для научной деятельности, использования новейших технологий, принципиально новых методов лечения и предоставления высокоспециализированной помощи населению.

Кемел Мырзагельды – писатель, государственный деятель

Родился в 1949 году, скончался 19 июля 2020-го на 71 году жизни.

Мырзагельды Кемел - известный казахский писатель, государственный и общественный деятель, доктор экономических наук, член Союза писателей Казахстана. Является автором 14 монографий, 3 учебных пособий, более 100 научных статей, 10 книг в области духовности.

С 1994 по 1995 год был депутатом Верховного Совета Республики Казахстан, с 1995 по 2004 - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Мурат Иргалиев - Генеральный директор и создатель “Азия дауысы”

Скончался 18 июля 2020 года на 63-м году жизни.

Мурат Иргалиев был организатором и бессменным руководителем грандиозного фестиваля "Азия дауысы", конкурса "Жас канат" и множества ярких музыкальных телепроектов. Он – человек-легенда, который вместе с режиссером Александром Пономаревым создал совершенно уникальное, новое, музыкальное телевидение. Они стали единственными кто так смело и отважно вышли на мировую арену.

Сергей Лашкул – хирург-онколог

Родился 23 марта 1956 года, скончался 20 июля 2020-го в возрасте 64 лет.

После окончания интернатуры работал врачом-хирургом и онкологом. Принимал участие в работе научных экспедиций Академии наук в Южной Америке (Бразилия, Колумбия), Африке (Того).

Заведовал отделениями общей хирургии в 1 городской клинической больнице г. Алматы, отделением колопроктологии Центральной городской клинической больницы г. Алматы, торакоабдоминальным отделением городского онкологического диспансера Алматы.

С 2007 по 2018 год работал в КазНИИОиР заведующим Отделением желудочно-кишечного тракта, ведущим специалистом Абдоминального отделения.

Автор патентов на изобретения современных методов лечения злокачественных новообразований прямой кишки, многочисленных научных работ, посвященных проблемам различных видов лечения онкологии.

Леонид Гирш - участник войны, общественный деятель

Родился 10 февраля 1924, скончался 22 июля 2020-го в возрасте 96 лет.

Участник Великой Отечественной войны, известный общественный деятель Леонид Гирш скончался от коронавируса в возрасте 96 лет. Он активно участвовал в работе Ассамблеи народа Казахстана, много сил вложил в укрепление дружбы, мира и согласия в нашей стране.

​ ​Будучи особо одаренным человеком, написал много книг о своем боевом пути во время Великой Отечественной войны, писал прозу, автор большого количества патриотических и лирических стихов, многочисленных статей и книг "Близко к сердцу", "Наедине с памятью", "Прохладные травы", "Сквозь пламя войны".

Кенжегали Сагадиев - академик

25 июля 2020-го на 82 году жизни.

Кенжегали Сагадиев - известный казахстанский экономист, академик и общественный деятель Кенжегали Сагадиев.

Его не стало в результате остановки сердца. Как писали его близкие, "массовая болезнь, к сожалению, добралась и до нашей семьи. Всем кто его знал, хорошо известно о его глубоком уме, широкой душе и заботе о близких…". По известной причине похороны состоялись только при участии членов семьи.

Василий Мажейков - тяжелоатлет

Родился в 1949 году, скончался 26 июля 2020-го на 72 году жизни.

Василий Мажейков являлся чемпионом СССР и брал серебряные медали на чемпионатах Европы и мира. Он был воспитанником кызылординской школы тяжелой атлетики, получил звание мастера спорта СССР международного класса.

Акмурза Рустембеков - заслуженный деятель, архитектор

Родился 15 февраля 1956 года, скончался 29 июля 2020-го.

Акмурза Рустембеков - заслуженный деятель Республики Казахстан, почетный архитектор Казахстана, член-корреспондент Международной Академии архитектуры стран Востока, почетный профессор Казахской Головной Архитектурно-строительной Академии, почетный член Союза архитекторов России, член союза дизайнеров Казахстана.⠀

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За объект "Астана-Байтерек" стал обладателем Гран-при и Золотой медали на Х-ом Международном конкурсе Международной Ассоциации Союзов архитекторов (МАСА) стран СНГ за лучшую постройку за 2002 г.; Серебряной медали Всемирного Триеннале архитектуры в г. София в 2003 г.; Гран-при и Золотой медали Союза архитекторов Кыргызской Республики на Фестивале архитектуры в г. Бишкек в 2003г.⠀



Жаксылык Ушкемпиров – борец, олимпийский чемпион

Родился 6 мая 1951, скончался 2 августа на 70 году жизни.

Жаксылык Ушкемпиров в 1980 году на летних Олимпийских играх в Москве выступал в весовой категории до 48 килограммов и стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе. В 2017 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев присвоил Ушкемпирову звание "Қазақстанның Еңбек Ері" (Герой труда Казахстана).

Среди его наград также "золото" чемпионата мира, "серебро" чемпионата Европы и звание заслуженного мастера спорта СССР.

Вера Сухорукова - экс-аким г. Усть-Каменогорска

Родилась 10 августа 1951, скончалась 19 декабря 2020-го.

В 1999 году Вера Сухорукова была назначена акимом города Усть-Каменогорска. Находясь на высоком посту, главное внимание уделяла формированию и расходованию бюджетных средств. Вера Николаевна полностью погасила кредиторскую задолженность, отрегулировала своевременную выплату заработной платы, пенсии, пособий горожанам.

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель комитета по экономической реформе и региональному развитию. За большой вклад в социально-экономическое развитие города, ей было присвоено звание Почетного гражданина города Усть-Каменогорск.

Награждена орденом "Курмет" и личным нагрудным знаком Президента Республики Казахстан "Алтын барыс",

Российская Федерация

Дмитрий Язов - военачальник, последний маршал Советского Союза

Родился 8 ноября 1924 года, скончался 25 февраля 2020-го на 96 году жизни.

Дмитрий Язов был последним из военачальников, кому присвоили звание маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны был награжден орденом Красной Звезды. С июля 1942 по май 1945 года Язов командовал взводом на Волховском и Ленинградском фронтах.

С мая 1987 по август 1991 года Дмитрий Язов был министром обороны СССР. Под его руководством провели большую работу по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу советских войск с территории Афганистана.

Эдуард Лимонов – писатель, политический деятель

Родился 22 февраля 1943 года, умер 17 марта 2020-го в возрасте 77 лет.

Эдуард Лимонов - писатель, поэт, публицист, политический деятель. Автор таких романов, как "Это я — Эдичка", "История его слуги" и "Иностранец в смутное время", а также книги "Дневник неудачника" и повести "У нас была великая эпоха".

В 2009 году он собирался стать единым кандидатом от оппозиции на выборах президента России 2012 года, однако Центризбирком отказал ему в регистрации.

Михаил Кокшенов – народный артист

Родился 16 сентября 1936 года, скончался 5 июня 2020 в возрасте 82 лет.

Михаил Кокшенов – советский и российский актер, режиссер, киносценарист.

Первой крупной работой актера стала роль Захара в фильме Михаила Мотыля "Женя, Женечка и Катюша", но настоящая известность настигла его благодаря комедии "Не может быть!" Леонида Гайдая. В 1978 году Кокшенову довелось сняться в мюзикле Леонида Винихидзе "31 июля". После выразительной роли шута за ним закрепился юмористический образ, что только подтвердилось выходом популярной комедии "Спортлото-82".

Девяностые годы положили начало режиссерской карьере Михаила Кокшенова. Он снял более десяти фильмов, в некоторых из которых также исполнял роли.

Анатолий Трушкин - писатель-сатирик

Родился в 1941 году, скончался 10 июня 2020-го в возрасте 78 лет.

Российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от коронавуруса. Врачи боролись за жизнь 78-летнего юмориста около месяца. У него нашли COVID-19, которая протекала в тяжелой форме.

Анатолий Трушкин окончив МАТИ, какое-то время работал инженером, но затем сменил род деятельности. В 33 года окончил Литературный институт, устроился редактором на телевидение, затем начал писать юмористические произведения. Писатель выступал сам и работал над материалами для других известных артистов: Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Владимира Винокура и других.

Олег Борецкий – актер, режиссер

Родился 29 декабря 1963 году, умер 12 июня 2020-го в возрасте 56 лет.

Олег Борецкий окончил Высшее театральное училище им. Б. Щукина. С 1987 года - директор и актер московского театра "Малая драматическая труппа" (МДТ).

Борецкий известен по ролям в сериалах "Внимание! Всем постам…", "За день до…" и "Из жизни капитана Черняева". "За день до..." был снят в 1991 году вместе с Александром Негреба. Этот фильм стал на какое-то время культовым в среде тогдашних молодых критиков. Кроме того, в качестве режиссера он снял сериал "Судебная колонка".

Среди театральных работ - У. Шекспир "Ричард III" – Бекенгем, Ф. Достоевский "Двойник" - Антон Антонович, Христиан Иванович, его Превосходительство, Г. Андерсен "Снежная Королева" – Атаманша, Король, А.Толстой "Делец" - Людвиг Компас и многие другие.

Сергей Хрущев – ученый, публицист, Герой Социалистического Труда

Родился 2 июля 1935 года, умер 18 июня 2020-го в возрасте 84 лет.

Сергей Хрущев – советский, российский и американский ученый, публицист. Сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва. Доктор технических наук, профессор. Герой Социалистического Труда.

В СССР занимался разработкой проектов крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании систем приземления космических кораблей.

В 1991 году он был приглашен в университет Брауна (США) для чтения лекций по истории холодной войны, где впоследствии и остался жить. Имел российское и американское гражданство.

Виктор Проскурин - актер

Родился 8 февраля 1952 года, скончался 30 июня 2020-го.

Виктор Проскурин – заслуженный артист РСФСР. Родился он в Казахстане в Атбасаре Акмолинской области. В Атбасаре где его беременная мать была в командировке с отцом (сопровождавшим железнодорожные вагоны и рефрижераторы), отец — этнический казах. В Актюбинске родители оформили документы на ребенка и привезли его в Москву, где в бараках московской окраины и прошло детство мальчика.

Стал широко известен массовому теле- и кинозрителю после исполнения ролей Гены Ляпишева в телефильме "Большая перемена" и капитана погранвойск КГБ СССР Блинова в кинофильме "Выйти замуж за капитана". Среди запомнившихся киноперсонажей Проскурина — Герман из "Пиковой дамы", Вожеватов из "Жестокого романса" (экранизация "Бесприданницы" А. Н. Островского), Новиков из "Военно-полевого романа", а также И. В. Сталин, которого актер сыграл в фильме по повести Б. Пильняка "Повесть непогашенной луны".

Михаил Жванецкий – народный артист

Родился 6 марта 1934 года, скончался 6 ноября 2020-го на 87 году жизни.

Михаил Жванецкий окончил Одесский институт инженеров морского флота (ныне - Одесский национальный морской университет). В 1963 году во время одесских гастролей Ленинградского театра миниатюрпознакомился с его руководителем Аркадием Райкиным, который включил произведения Жванецкого в репертуар театра. В 1969 году они совместно поставили программу "Светофор", в которой в исполнении Райкина впервые прозвучали популярные миниатюры "Авас", "Век техники" и "Дефицит" авторства Жванецкого. С 1974 года Михаил Жванецкий писал тексты для артистов Ленинградской гастрольно-концертной организации "Ленконцерт". В начале 1980-х годов Жванецкий переехал в Москву, в 1988 создал и возглавил Московский театр миниатюр.

Армен Джигарханян – народный артист

Родился 3 октября 1935 года, скончался 14 ноября 2020-го на 86 году жизни.

Армен Джигарханян - советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

За большой вклад в развитие советского искусства Армен Джигарханян был удостоен звания "Народный артист СССР" и награжден правительственными наградами.

Валентин Гафт – народный артист

Родился 2 сентября 1935 года, скончался 12 декабря 2020-го в возрасте 85 лет.

Валентин Гафт работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. Служил в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года. Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Гафт также активно снимался в кино, в том числе во многих советских картинах: "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи" и других.

Обладатель множества наград, в их числе орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (2005) и II степени (2011), театральная премия К. С. Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премия "Золотой Орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12" (2007), премия имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству" (2011), "Звезда Театрала" в номинации "Легенда сцены" (2015).

Подготовила Торгын Нурсеитова

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