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Бензовоз изуродовал легковушку в Алматы

Обошлось без жертв.

Фото : zakon.kz31 декабря 2020, 16:49

В Алматы произошло ДТП с участием бензовоза, передает zakon.kz.

Как стало известно, КамАЗ-бензовоз двигался по ул. Папанина в южном направлении. На пересечении с ул. Ярославской перед ним выскочила Daewoo Nexia, водитель которой двигался в западном направлении и должен был предоставить преимущество большегрузу.

В итоге КамАЗ протаранил легковушку. От удара машину отбросило на тротуар, где, к счастью, не было людей. Бок машины вмяло в салон.

В результате аварии травмы получил водитель Daewoo. Ему оказали медпомощь на месте, без госпитализации.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.


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