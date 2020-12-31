Бензовоз изуродовал легковушку в Алматы
Обошлось без жертв.
Фото : zakon.kz31 декабря 2020, 16:49
В Алматы произошло ДТП с участием бензовоза, передает zakon.kz.
Как стало известно, КамАЗ-бензовоз двигался по ул. Папанина в южном направлении. На пересечении с ул. Ярославской перед ним выскочила Daewoo Nexia, водитель которой двигался в западном направлении и должен был предоставить преимущество большегрузу.
В итоге КамАЗ протаранил легковушку. От удара машину отбросило на тротуар, где, к счастью, не было людей. Бок машины вмяло в салон.
В результате аварии травмы получил водитель Daewoo. Ему оказали медпомощь на месте, без госпитализации.
В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5052823-3f808ddfbcd13e3343e6be689b88b649
Сейчас читают