Эпидемиолог обратилась к алматинцам.

Алматинский эпидемиолог рассказала о том, как избежать отравления на Новый год, передает zakon.kz.

В новогодние праздники прошлых лет регистрировались случаи кишечных инфекций. К примеру, в 2019 году было зарегистрировано 64 случая. В основном причинами отравления послужили употребление салатов, заправленных майонезом, остатки пищи от новогоднего застолья на 2-3 сутки с нарушением условий хранения. Одной из причин также можно указать одновременное чрезмерное употребление несовместимых продуктов (острые со сладкими, кремово-кондитерские с овощами и фруктами, селедкой, сложными салатами, а также прием алкоголя и т.д.), которые вызывают расстройства желудочно-кишечного тракта.



В этой связи заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова ответила на ключевые вопросы и дала рекомендации, как провести новогодние праздники и избежать отравления.



Отравиться во время новогоднего застолья можно несвежими продуктами или неправильно приготовленными блюдами. Также причиной отравления могут стать скопившиеся на руках вредные бактерии. Необходимо вспомнить самые простые правила, которые помогут избежать опасных последствий:

- регулярное мытье рук;

- чистота рабочего места на кухне, особенно когда готовятся такие продукты питания, как сырое мясо, яйца, рыба, сырые овощи, морепродукты;

- покупая сырое мясо животного или птицы, нужно убедиться в его качестве и узнать о сроке хранения;

- не менее важно не допускать чрезмерного переполнения холодильника с соблюдением условий хранения готовых блюд и сырой продукции. Это особенно актуально в новогодний период, когда людям свойственно делать многочисленные покупки еды. Не допускать хранение остатков готовых продуктов питания на балконе.



Какие продукты чаще всего могут вызвать несварение или отравление?

Продукты из яиц и молока, салаты, заправленные майонезом, как правило, относятся к скоропортящимся. Они могут вызывать серьезнейшие заболевания, как сальмонеллез. Также морепродукты, кондитерские изделия.

При приготовлении пищи эпидемиологи советуют придерживаться следующих правил:

- приобретайте продукты питания только в установленных местах, изучая сроки годности, внешний вид товара. Если есть хоть малейшее подозрение на то, что товар может быть подпорчен, брать его не стоит;

- тщательно промывать овощи, фрукты;

- салаты заправлять по мере необходимости;

- кондитерские изделия, особенно кремовые, хранить в холодильнике;

- отказаться от сложных экзотических блюд и фруктов, поскольку непривычный к такой еде желудок может "взбунтоваться" и самое "легкое", чем это может закончиться - это отравление;

- не стоит экспериментировать с сырыми и недоваренными яйцами, морепродуктами.



Также алматинцев призывают соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Учитывая осложненную ситуацию с COVID-19, в праздничные дни горожанам рекомендуется не посещать места массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию и не забывать об обязательном использовании масок и правилах их применения.



В Алматы действует запрет на проведение семейных, торжественных, праздничных, памятных мероприятий, в частности банкетов, в том числе на дому с массовым скоплением людей (более 10 чел.). Запрещено проведение новогодних мероприятий во всех организациях и учреждениях, а также работа Агентств по вызову на дом аниматоров (новогодних персонажей Деда Мороза, Снегурочки и других).

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