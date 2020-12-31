Курсы валют на праздничные дни

Этот курс является официальным курсом Нацбанка на новогодние праздники с 1 по 5 января 2021 года.

Фото : afk.kz

На дневных торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 420,91 тенге (+0,18), передает zakon.kz. Этот курс является официальным курсом Нацбанка на новогодние праздники с 1 по 5 января 2021 года. На торгах в среду средневзвешенный курс доллара составил 420,71 тенге. В обменниках доллары покупают/продают по 421-424 тенге, евро – 517-521 тенге, рос. рубль - 5,65 - 5,75 тенге.

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