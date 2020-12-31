Горячие новости
Читайте также

Курсы валют на праздничные дни

Этот курс является официальным курсом Нацбанка на новогодние праздники с 1 по 5 января 2021 года.

Фото : afk.kz31 декабря 2020, 17:57

На дневных торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 420,91 тенге (+0,18), передает zakon.kz.

Этот курс является официальным курсом Нацбанка на новогодние праздники с 1 по 5 января 2021 года.

На торгах в среду средневзвешенный курс доллара составил 420,71 тенге.

В обменниках доллары покупают/продают по 421-424 тенге, евро – 517-521 тенге, рос. рубль - 5,65 - 5,75 тенге.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты