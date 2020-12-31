НПК завершает 2020 год масштабной акцией

Организаторы акции, переодевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки поздравляли жителей и гостей столицы с приближением Нового года.

31 декабря, в Нур-Султане члены Народной партии организаовали масштабную акцию. Члены движения и кандидаты в депутаты от НПК провели агитацию на фоне логотипа партии. Его разместили на самом большом LED-экране в центре столицы, недалеко от Байтерека. На этом фоне члены партии провели агитацию, раздали астанчанам листовки, брошюры и программу партии, сообщает zakon.kz.

Организаторы акции, переодевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки поздравляли жителей и гостей столицы с приближением Нового года.

Народная партия Казахстана выступает за построение социального государства. Одним из важнейших пунктов предвыборной программы, с которой наша партия баллотируется 10 января в Мажилис и Маслихаты, является проведение кредитной амнистии и продвижение вопроса о снижении пенсионного возраста казахстанцев, - отметил в ходе акции кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Булат Сарсенбаев.

Он заявил, что государству необходимо списать займы социально незащищенных граждан - это безработные, многодетные семьи, пенсионеры. Эта категория людей оказалась в сложной ситуации в период пандемии и ограничительных мер.

Именно поэтому Народная партия будет дальше продвигать и добиваться проведения в стране кредитной амнистии. Государство должно гарантировать достойную старость гражданам. На сегодня уровень накоплений казахстанцев остается низким, необходим возврат к солидарной системе и пересмотр вопроса о пенсионном возрасте. Мы выступаем за качественное и доступное бесплатное образование для наших детей, в том числе высшее, для всех граждан нашей страны. НПК планирует повысить качество обучения, сократив количество неконкурентных вузов, - отметил кандидат в депутаты от НПК.

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