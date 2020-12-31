Меркель оставит пост канцлера Германии

Уходящий год она назвала самым сложным за 15 лет пребывания в должности.

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем обращении заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах, сообщает zakon.kz.

Уходящий год Меркель назвала самым сложным за 15 лет пребывания на посту из-за пандемии коронавируса, говорится в тексте ее новогоднего обращения к населению ФРГ.

Позвольте напоследок сказать кое-что личное: через девять месяцев выборы в Бундестаг, на которых я больше не буду выдвигать свою кандидатуру. В связи с этим, по всей видимости, сегодня в последний раз я как канцлер могу обратиться к вам с новогодним обращением, - отметила Меркель.

Вакцины против коронавируса Меркель назвала одним из "символов надежды" 2021 года. Она также сказала, что сделает себе прививку, когда наступит ее очередь в рамках кампании вакцинации.

Одновременно она отметила, что общество учится жить с коронавирусом и реагировать, хотя сначала не было знаний и информации о нем. Здесь Меркель отметила, что распространяемые в связи с пандемией "теории заговора не только ошибочны и опасны, но также циничны и жестоки" по отношению к людям, потерявшим своих родных и близких из-за коронавируса.

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