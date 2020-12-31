Горящий ветрогенератор в Мангистау попал на видео
Предварительная причина ЧП — короткое замыкание.
Фото : YouTube31 декабря 2020, 19:49
На въезде в Форт-Шевченко в Тупкараганском районе загорелся ветрогенератор, передает zakon.kz.
Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на заместителя начальника ДЧС Мангистауской области, подполковника Бекболат Абдикадыров.
Загоревшийся ветрогенератор - 24-й на ветряной электростанции.
На место незамедлительно выехали две единицы техники и восемь огнеборцев службы пожаротушения Тупкаранского района. Пожарными организован механизированный пост. Предварительная причина — короткое замыкание, - сообщил Бекболат Абдикадыров.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5052836-530976954244dee3ae5cd24da5a5f659
Сейчас читают