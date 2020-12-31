Горячие новости
Читайте также

Горящий ветрогенератор в Мангистау попал на видео

Предварительная причина ЧП — короткое замыкание.

Фото : YouTube31 декабря 2020, 19:49

На въезде в Форт-Шевченко в Тупкараганском районе загорелся ветрогенератор, передает zakon.kz.

Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на заместителя начальника ДЧС Мангистауской области, подполковника Бекболат Абдикадыров.

Загоревшийся ветрогенератор - 24-й на ветряной электростанции.

На место незамедлительно выехали две единицы техники и восемь огнеборцев службы пожаротушения Тупкаранского района. Пожарными организован механизированный пост. Предварительная причина — короткое замыкание, - сообщил Бекболат Абдикадыров.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты