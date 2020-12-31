Информация об отказе Венгрии от российской вакцины оказалась фейком

В РФПИ сообщили, что продолжают работать с регуляторами Венгрии по вопросу одобрения вакцины.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) опровергли информацию о том, что Венгрия отказалась покупать российскую вакцину "Спутник V". Ранее такое сообщение распространило одно из мировых информационных агентств, сообщает zakon.kz.

В сообщении говорилось, будто Будапешт решил покупать вакцины через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая.

Причиной назвали недостаток мощностей в России для ее производства.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что продолжают работать с регуляторами Венгрии по вопросу одобрения вакцины от коронавируса. Там готовы поставлять вакцину в необходимом объеме в январе-марте 2021 года.

При этом Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря. Теперь там готовы полностью поставить ее в необходимом объеме в январе-марте 2021 года.

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