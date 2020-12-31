Казахстан пока не сможет ввозить беспошлинно товары в США

Вопрос возможного продления действия программы ГСП США будет рассмотрен на 117-Конгрессе США, который запланирован на 3 января 2021 года.

Казахстан какое-то время не сможет ввозить беспошлинно товары в США, сообщает zakon.kz.

Как пишет Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК, 31 декабря 2020 года истекает срок действия Генеральной системы преференций США (ГСП США) для 119 стран-бенефициаров ГСП США, в том числе и для нашей страны.

Казахстан является бенефициаром Генеральной системы преференций ГСП с 4 марта 1994 года.





Это означает, что с 1 января 2021 года 119 стран-бенефициаров ГСП США не смогут пользоваться преференциями в виде нулевых ставок таможенных пошлин при ввозе в США товаров, подпадающих под данную систему. Ставки таможенных пошлин к ввозимым товарам будут применяться одинаково в отношении всех стран-участниц ВТО, – говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос возможного продления действия программы ГСП США будет рассмотрен на 117-Конгрессе США, который запланирован на 3 января 2021 года.

Пока экспортерам необходимо по-прежнему маркировать товары, подпадающие под действие ГСП, знаком "А" – специальным программным индикатором, который позволит Службе таможенного и пограничного контроля США автоматически обработать возврат пошлин в случае принятия такого решения, – отметили в Минюсте.

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