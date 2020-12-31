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Байден потратит более $170 тыс на очистку Белого дома после Трампа

Журналисты утверждают, что масштабная чистка связана с коронавирусом — ковидом переболели сам Трамп и некоторые сотрудники его администрации.

Фото : Head Topics31 декабря 2020, 22:31

Избранный президент США Джозеф Байден перед своим заселением в Белый дом проведет самую дорогую в его истории генеральную уборку стоимостью 170 тысяч долларов, сообщает zakon.kz.

Как пишет TMZ, в рамках очистки резиденции президента за 44 тысячи долларов будет проведена "инаугурационная чистка ковров". Остальные 127 тысяч будут выделены на уборку Белого дома и его дезинфекцию.

Журналисты утверждают, что масштабная чистка связана с коронавирусом — ковидом переболели сам Трамп и некоторые сотрудники его администрации.

Коллегия выборщиков уже утвердила результаты голосования на выборах президента США. В соответствии с ними Джо Байден станет новым главой государства. Инаугурация избранного президента состоится 20 января 2021 года.


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