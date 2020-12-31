Уходящий год особенно трудным был для врачей и медперсонала

Во время карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-19 особенно тяжело пришлось врачам и другим медработникам, которые в сложной эпидемиологической ситуации почти круглосуточно находились на передовой - в больницах, поликлиниках, приемных отделениях. Спасая заразившихся людей, они порой погибали сами. Особенно это было заметно в пик пандемии, который в Казахстане пришелся на летние месяцы, сообщает zakon.kz.

1 мая. Стало известно о массовом заражении медработников - около 200 врачей - Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Алматы COVID-19.

Заразившиеся просили выплатить им компенсацию. Министерство здравоохранения ответило, что предложил коллегам из акимата и управления здравоохранения города обратить внимание на приказ Министерства труда и соцзащиты, в котором даются все полномочия по изучению вопросов выплат медикам, которые находятся на передовой, надбавок по фактам заражения на рабочем месте.

Руководство попросило коллег-медиков до результатов решений комиссии соблюдать спокойствие, быть внимательными к своему здоровью и принимать все меры предосторожности для полного выздоровления.

14 мая. Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев назвал возможные причины большого количества случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников и заявил, что готов понести за это ответственность. Одной из причин массового заражения в ЦГКБ могли стали проблемы с вентиляцией, а также несоблюдение санитарных норм.

23 мая. Узнав, что у них коронавирус, пациенты стали нападать на врачей. Диагноз влияет на психику больных. Панику вызывает и то, что болезнь до сих пор полностью не исследована. Сами медики от агрессии не защищены. После постановки диагноза, врачи просто выжидают. Через три дня зараженные обычно успокаиваются.

3 июля. Скончался известный клиницист, неонатальный хирург Владимир Литош. За более чем 40 лет работы врач провел свыше тысячи операций детям с врожденной хирургической патологией.

7 июля. Скончался известный врач-психиатр, основоположник казахстанской психиатрии Юрий Беспалов.

10 июля. На рабочем месте скончался Калихан Козбагаров, главный врач инфекционной больницы г. Актобе.

11 июля. Скончался известный врач-ученый, профессор Адильжан Хамзин. Он был врачом-урологом высшей категории, членом Европейской Ассоциации урологов.

11 июля. Скончался Олег Исаев, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии Кокшетауской городской многопрофильной больницы.

13 июля. За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, Токаев посмертно присвоил звание "Герой труда Казахстана" двум врачам: Исаеву Олегу Николаевичу – заведующему отделением анестезиологии и реаниматологии Кокшетауской городской многопрофильной больницы, он входил в число десяти лучших врачей анестезиологов Казахстана, и Козбагарову Калихану Есбосыновичу – главному врачу клинической инфекционной больницы Актюбинской области. Они почти все время находились в больницах, спасая жизни пациентов. Их личный героический подвиг, бесценный труд - труд врача, всегда будет примером для всех медицинских работников. Спасая жизни людей, они отдали свою жизнь в борьбе с пандемией.

15 июля Скончался директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК Нурлан Батпенов.

15 июля. Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 42 медработника за образцовое исполнение служебного долга, самоотверженный труд по охране здоровья граждан в период пандемии. Среди них врачи, медсестра, водители скорой помощи, фельдшер, инфекционист, санитар.

16 июля. По официальной информации в СМИ, в Казахстане во время пандемии скончался 51 медработник.

20 июля. От коварного вируса скончался еще один известный казахстанский врач - хирург-онколог Сергей Лашкул.

27 июля. Скончался Иван Ли, главный врач городской больницы № 2 в Нур-Султане. По словам родственников, причиной смерти стал коронавирус.

30 июля. Посмертную выплату семьям погибших медиков будут выдавать сразу. По закону выплаты семьи могут получить только через полгода после права вступления в наследство. Об этом на брифинге рассказал заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

Ранее сообщалось, что в случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 медикам будет выплачивается в размере 2 000 000 тенге.

В случае смерти указанных лиц от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 их семьям ЕСВ выплачивается в размере 10 000 000 тенге.

17 августа. Около 24 млрд тенге выплатили врачам, перенесшим COVID-19. Каждый врач в Казахстане контактировал в той или иной степени с носителями этого вируса. В фонде соцмедстрахования отметили, что ежемесячно растет число медработников, которые привлечены к работе в опасных условиях с инфекцией. Если в марте надбавку получили 19 тыс. человек, то уже в июне численность выросла до 53 тыс. человек. В целом за июль были выплачены компенсации врачам, которые перенесли КВИ в той или иной степени, около 24 млрд тенге.

24 августа. Компенсация погибшим медикам от КВИ: срок получения наследства исключили. Согласно приказу Министерства труда и Министерства здравоохранения, документ о праве наследия для получения компенсации теперь не требуется. То есть родственники медиков, погибших при исполнении служебных обязанностей, получат компенсационную выплату, не дожидаясь срока о наследовании в шесть месяцев. Данная норма была исключена из приказа Министерства труда для того, чтобы максимально быстро обеспечить выплату компенсаций родственникам.

Подготовила Торгын Нурсеитова