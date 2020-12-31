Новые ведомства и структуры, образованные в Казахстане в 2020 году

В уходящем году в Казахстане было образовано одно министерство, два агентства и Институт парламентаризма, сообщает zakon.kz.

В сентябре было образовано Министерство по чрезвычайным ситуациям с передачей ему функций и полномочий: Министерства внутренних дел в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, пожарной безопасности, обеспечения функционирования и дальнейшего развития государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации предупреждения и тушения пожаров;

Министерства индустрии и инфраструктурного развития по формированию и реализации государственной политики в сфере промышленной безопасности;

Министерства национальной экономики по формированию и развитию государственного материального резерва.

Министром по чрезвычайным ситуациям был назначен Юрий Ильин, занимавший до этого должность заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан. В мае 2020 года удостоен звания генерал-майор.

Также в сентябре были образованы Агентство по стратегическому планированию и реформам и Агентство по защите и развитию конкуренции.

Агентству по стратегическому планированию и реформам были переданы функции и полномочия Министерства национальной экономики в сферах стратегического планирования и государственной статистической деятельности с наделением его функциями и полномочиями по: разработке подходов к осуществлению реформ, проектов нормативных правовых актов, необходимых для осуществления реформ, а также по мониторингу и оценке хода их реализации;

координации деятельности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора при подготовке документов системы государственного планирования, а также по согласованию, мониторингу и оценке хода их реализации;

согласованию предложений государственных органов, направленных на совершенствование системы государственного управления;

стратегическому прогнозированию и проведению анализа развития страны и международной ситуации;

координации работы в сфере ведомственной статистики;

координации работ по проведению ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы;

Агентству по защите и развитию конкуренции переданы функции и полномочия Министерства национальной экономики в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности на соответствующих товарных рынках, контроля и регулирования деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии.

Председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан был назначен Кайрат Келимбетов, председателем Агентства по защите и развитию конкуренции - Серик Жумангарин.

В декабре в Казахстане создан Институт парламентаризма в целях исполнения поручения Президента страны, повышения качества законов.

Основными предметами деятельности новой структуры станет развитие и повышение эффективности парламентаризма в Республике Казахстан посредством обеспечения анализа эффективности законодательства (анализ нормативных правовых актов), разработка научных концепций развития законодательства Республики Казахстан.

Институт парламентаризма будет содействовать депутатам в реализации их права законодательной инициативы, включая научное обоснование необходимости внесения изменений в законодательство, введения новых норм, разработку самих законопроектов и по необходимости подготовку финансово-экономических расчетов, а также выработку прогнозов возможных экономических, социальных, юридических, экологических последствий реализации законов. Здесь же совместно с депутатским корпусом будут прорабатываться законодательные нормы, альтернативные Правительственным вариантам. Это поспособствует более качественной проработке принимаемых законов.

Кроме того, новая структура займется изучением правовых способов повышения эффективности госуправления, подготовкой предложений по оптимизации законодательного регулировании сфер экономической и общественной жизни, а также анализом эффективности действующего законодательства.

Институт также будет проводить социологические и экспертные опросы в обществе для выработки предложений по совершенствованию законодательства, изучать опыт парламентариев развитых зарубежных стран.

В предстоящий период новая структура пройдет процедуру государственной регистрации, будет утвержден ее устав.

Подготовила Торгын Нурсеитова