Аскар Мамин обратился к казахстанцам

В этом году предстоит не менее напряженная работа по реализации масштабных задач социально-экономического развития страны, повышения благосостояния и качества жизни казахстанцев.

Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Новым годом, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Дорогие казахстанцы, от всей души поздравляю вас с Новым 2021 годом! Встреча Нового года – это возможность подвести итоги года и построить планы на будущее.

Прошедший 2020 год был весьма сложным для всего мира и нашей страны, оказав негативное влияние на повседневную жизнь людей и экономику. Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для населения, институтов государственной власти и бизнеса.

В 2020 году казахстанцами была проведена большая работа по борьбе с пандемией и нивелированию ее влияния на социально-экономическое развитие страны. В результате Казахстан достойно прошел все трудности, продемонстрировав устойчивость национальной экономики и большой потенциал для дальнейшего своего развития.

В этом году предстоит не менее напряженная работа по реализации масштабных задач социально-экономического развития страны, повышения благосостояния и качества жизни казахстанцев.

Убежден, что вера в свои силы, энтузиазм и ответственность, умение быстро реагировать на меняющийся мир, осваивать новые компетенции, трудолюбие и упорство помогут нам осуществить все задуманные планы и достичь поставленных целей!

От всего сердца желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, оптимизма и успехов! Пусть в каждой семье будут мир, добро и благополучие! Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин.

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