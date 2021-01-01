Турция вводит беспрерывный комендантский час

Комендантский час не будет касаться иностранных туристов.

В Турции вступил в силу комендантский час, который продлится до 4 января, передает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение, принятое по итогам заседания кабинета министров республики, которое ранее огласил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, в стране "будет действовать непрерывный комендантский час с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января" в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Введенный властями комендантский час не будет касаться иностранных туристов.

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