Турция вводит беспрерывный комендантский час
Комендантский час не будет касаться иностранных туристов.
Фото : Movie Plus News1 января 2021, 01:13
В Турции вступил в силу комендантский час, который продлится до 4 января, передает zakon.kz.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение, принятое по итогам заседания кабинета министров республики, которое ранее огласил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам турецкого лидера, в стране "будет действовать непрерывный комендантский час с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января" в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.
Введенный властями комендантский час не будет касаться иностранных туристов.
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