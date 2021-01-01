Горячие новости
Читайте также

Турция вводит беспрерывный комендантский час

Комендантский час не будет касаться иностранных туристов.

Фото : Movie Plus News1 января 2021, 01:13

В Турции вступил в силу комендантский час, который продлится до 4 января, передает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение, принятое по итогам заседания кабинета министров республики, которое ранее огласил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, в стране "будет действовать непрерывный комендантский час с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января" в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Введенный властями комендантский час не будет касаться иностранных туристов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты