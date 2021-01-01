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Нурлан Нигматулин поздравил с Новым годом

Спикер Мажилиса подчеркнул, что казахстанцы, проявляя единение и поддержку, выдержали испытания ушедшего 2020 года.

Фото : Ж. Куспанов1 января 2021, 01:22

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил с Новым 2021 годом, сообщает zakon.kz.

Дорогие друзья! От всей души поздравляю всех с Новым годом! Пусть 2021 год будет щедрым на добрые события, ознаменуется новыми успехами и достижениями! Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия каждой семье, свершения всех намеченных планов!, - написал Нурлан Нигматулин в своем личном аккаунте в Twitter.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что казахстанцы, проявляя единение и поддержку, выдержали испытания ушедшего 2020 года и продемонстрировали свою готовность противостоять вызовам современности. Нурлан Нигматулин также выразил уверенность в дальнейшем поступательном развитии нашей страны и достижении всех намеченных целей.


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