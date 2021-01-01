Нурлан Нигматулин поздравил с Новым годом

Спикер Мажилиса подчеркнул, что казахстанцы, проявляя единение и поддержку, выдержали испытания ушедшего 2020 года.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил с Новым 2021 годом, сообщает zakon.kz.

Дорогие друзья! От всей души поздравляю всех с Новым годом! Пусть 2021 год будет щедрым на добрые события, ознаменуется новыми успехами и достижениями! Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия каждой семье, свершения всех намеченных планов!, - написал Нурлан Нигматулин в своем личном аккаунте в Twitter.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю всех с Новым годом!

Пусть 2021 год будет щедрым на добрые события, ознаменуется новыми успехами и достижениями!

Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия каждой семье, свершения всех намеченных планов! pic.twitter.com/bsC6tynStg — Nurlan Nyǵmatýlın (@NigmatulinKZ) December 31, 2020

Спикер Мажилиса подчеркнул, что казахстанцы, проявляя единение и поддержку, выдержали испытания ушедшего 2020 года и продемонстрировали свою готовность противостоять вызовам современности. Нурлан Нигматулин также выразил уверенность в дальнейшем поступательном развитии нашей страны и достижении всех намеченных целей.

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