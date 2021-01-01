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Россия запускает программу исследования Луны

Первая высадка человека на естественный спутник Земли намечена на 2030 год.

Фото : kipmu.ru1 января 2021, 01:59

В России создана единая программа лунных исследований, которую будет лично курировать генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сообщает zakon.kz.

Об этом он рассказал во время поздравления космонавтов, находящихся на МКС, с наступающим Новым годом.

Рогозин напомнил, что в 2021 году на Луну с космодрома Восточный отправится автоматическая станция "Луна-25". И добавил, что так Россия начинает освоение Южного полюса Луны.

По его словам, перед Новым годом было принято решение о создании специальной единой программы лунных исследований. Гендиректор Роскосмоса также отметил, что работу по подготовке миссий в дальний космос ведут и международные партнеры.

В июне 2019 года ЦНИИмаш представил на авиасалоне в Ле-Бурже концепцию российской лунной исследовательской программы. В материалах отмечалось, что первая высадка человека на естественный спутник Земли намечена на 2030 год.

После этого планируются регулярные миссии на Луну и развертывание постоянной лунной базы. Основной этап намечен на период с 2032 года по 2035 год. Постоянную базу планируется развернуть именно к 2035 году. Во время регулярных миссий на поверхности естественного спутника Земли будут размещены ретрансляторы, энергетические модули, роботизированные системы.


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