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Головкин близок к проведению лучшего боя в боксе

Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

Фото : sports.kz1 января 2021, 11:07

В первой половине 2021 года казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) может провести бой с мексиканцем Хайме Мунгией (36-0, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Его организацией занимается президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя, он ведет переговоры с командой Головкина. Этот поединок может состояться в мае, на традиционный мексиканский праздник «Синко де майо». По словам Де ла Хойи, это будет «лучший бой в боксе».

Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, а Хайме Мунгия ранее владел поясом WBO в первом среднем весе, теперь он выступает в дивизионе казахстанца.


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