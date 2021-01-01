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Токаев опубликовал первое фото в новом году

В Instagram Президент разместил два снимка.

Фото : instagram1 января 2021, 14:09

На своей странице в instagram Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал первые фотографии в новом году, сообщает zakon.kz.

"Жаңа жылдың бірінші күні. Первый день Нового года", - подписал он свой пост.

Судя по фото, Президент совершил прогулку в одном из парков города.

Подписчики стали активно поздравлять Президента и друг друга с новым годом! Также, пользователи заметили , что Токаев на фото был без очков и снялся на камеру бюджетного телефона.

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Публикация от QASYM-JOMART TOQAYEV (@tokayev_online)


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